Λεφτά υπάρχουν για τους υπαλλήλους της Βουλής

Από οργισμένη ανάρτηση των εποχικών πυροσβεστών, έγινε γνωστό ότι δόθηκε επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους της Βουλής.
Με όσους επικοινώνησε η στήλη πήραν κάτι που ονομάζεται «επίδομα επίτευξης στόχου».
Καλό θα ήταν να δοθούν διευκρινίσεις (πόσα, σε ποιους και γιατί) για λόγους διαφάνειας και για να γίνεται η κριτική στη βάση πραγματικών και όχι εικαζόμενων δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση, οι εποχικοί πυροσβέστες έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται και να αισθάνονται αδικημένοι.
Α.Σ.