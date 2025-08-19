Games
Λεφτά υπάρχουν για τους υπαλλήλους της Βουλής

Σε κάθε περίπτωση, οι εποχικοί πυροσβέστες έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται και να αισθάνονται αδικημένοι.

Από οργισμένη ανάρτηση των εποχικών πυροσβεστών, έγινε γνωστό ότι δόθηκε επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους της Βουλής.

Με όσους επικοινώνησε η στήλη πήραν κάτι που ονομάζεται «επίδομα επίτευξης στόχου».

Καλό θα ήταν να δοθούν διευκρινίσεις (πόσα, σε ποιους και γιατί) για λόγους διαφάνειας και για να γίνεται η κριτική στη βάση πραγματικών και όχι εικαζόμενων δεδομένων.

Α.Σ.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Επίδομα 4.000 ευρώ στους υπαλλήλους της Βουλής - Στα κάγκελα οι εποχικοί πυροσβέστες

Γ. Κεφαλογιάννης: Συνεχάρη τους πυροσβέστες και στελέχη της ΕΜΑΚ για τις διασώσεις των τελευταίων ωρών

Ποιοι δικαιούνται επίδομα 1.000 ευρώ από ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, μέχρι πότε οι αιτήσεις

Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

Σάρον Στόουν: Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Γιάννης Τριήρης: Το μείζον πρόβλημα «Ερντογάν» δεν πρέπει να υποβαθμίζεται

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

