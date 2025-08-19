Λεφτά υπάρχουν για τους υπαλλήλους της Βουλής

Σε κάθε περίπτωση, οι εποχικοί πυροσβέστες έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται και να αισθάνονται αδικημένοι.

Από οργισμένη ανάρτηση των εποχικών πυροσβεστών, έγινε γνωστό ότι δόθηκε επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους της Βουλής.

Με όσους επικοινώνησε η στήλη πήραν κάτι που ονομάζεται «επίδομα επίτευξης στόχου».

Καλό θα ήταν να δοθούν διευκρινίσεις (πόσα, σε ποιους και γιατί) για λόγους διαφάνειας και για να γίνεται η κριτική στη βάση πραγματικών και όχι εικαζόμενων δεδομένων.

Α.Σ.