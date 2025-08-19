Ο αγαπημένος υπουργός του Κ. Μητσοτάκη

Σπάνια ο πρωθυπουργός δείχνει τέτοια γενναιοδωρία, δημόσια, σε υπουργό, όπως στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο πρωθυπουργός αναφέρεται με ενθουσιασμό, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, στην πρόοδο που (θεωρεί ότι) έχει συντελεστεί στη λειτουργία του ΕΣΥ. Υιοθετεί απόλυτα τα επιχειρήματα του υπουργού Υγείας Αδ. Γεωργιάδη και τον επιδοκιμάζει για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει.

Σπάνια ο Κ. Μητσοτάκης δείχνει τέτοια γενναιοδωρία, δημόσια, σε υπουργό. Μάλιστα επικρίθηκε έντονα από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση για όσα είπε προκειμένου να στηρίξει την άποψη ότι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Οπως όλα δείχνουν, ο πρωθυπουργός θεωρεί εξαιρετικά επιτυχημένο υπουργό τον Αδ. Γεωργιάδη, ο οποίος ούτε τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου δεν διέκοψε την προσπάθεια στήριξης της κυβέρνησης στα social media.

Η εποχή που γίνονταν διαρροές ότι συνεργάτες του πρωθυπουργού προσπαθούν να τον απομακρύνουν από το πληκτρολόγιο ανήκει στο παρελθόν.

Α.Σ.