Ποιος πολιτικός αρχηγός έκανε διακοπές στο εξωτερικό;

Ποιος πολιτικός αρχηγός έκανε διακοπές στο εξωτερικό; Φωτογραφία: Unsplash/Barnabas Davoti
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκρύπτονται ταξίδια αναψυχής. Υπάρχει, όμως, τέτοια τάση και είναι, εκτός από υποκριτικό, ανώφελο.

Κατά ριπάς έρχονται στη στήλη πληροφορίες για καλοκαιρινά ταξίδια πολιτικών, από τη στιγμή που γράψαμε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν διακοπές στα κρυφά.

Φαίνεται πως είναι πολλοί στη Βουλή που προσπαθούν να περνούν απαρατήρητες οι μετακινήσεις τους σε τουριστικούς προορισμούς, θεωρώντας, μάλλον, πως έτσι προστατεύονται από το θυμό των πολιτών που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές για οικονομικούς λόγους ή/και θέλοντας να δείχνουν ότι δεν ξεκουράζονται γιατί δεν τους αφήνει το καθήκον απέναντι στη χώρα και το λαό.

Από όλα τα μηνύματα που λάβαμε, ξεχωρίζουμε ένα από το αεροδρόμιο που αναφέρεται σε ταξίδι πολιτικού αρχηγού στη Νορβηγία. Είναι ένας από αυτούς που δεν εμφανίστηκαν σε πυρόπληκτες περιοχές παρά μόνο με αναρτήσεις.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκρύπτονται ταξίδια αναψυχής. Υπάρχει, όμως, τέτοια τάση και είναι, εκτός από υποκριτικό, ανώφελο,

Α.Σ.

