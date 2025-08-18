Παπανδρέου στην Αχαΐα

Επίσκεψη του Νίκου στις πυρόπληκτες περιοχές -Ο αδελφός του, πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, σταμάτησε τις διακοπές του για να βρεθεί «στο πεδίο» τις μέρες των πυρκαγιών.

Τις πυρόπληκτες περιοχές του νομού Αχαΐας επισκέπτεται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου. Θα μιλήσει με κατοίκους και αυτοδιοικητικούς παράγοντες για τις καταστροφές που έχουν σημειωθεί και τη βοήθεια που δίνεται από την πολιτεία.

Ο αδελφός του, πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, σταμάτησε τις διακοπές του για να βρεθεί «στο πεδίο» τις μέρες των πυρκαγιών. Εκλέγεται στην Αχαϊα και, όπως όλα δείχνουν αλλά επίσης όπως μεταφέρουν στη στήλη συνομιλητές του, σκοπεύει να είναι υποψήφιος και στις επόμενες εκλογές.

Το θέλουν αυτό στην Χαριλάου Τρικούπη; Σίγουρα δεν μπορούν να το εμποδίσουν - τουλάχιστον όχι χωρίς κόστος.

Α.Σ.