Η γιορτή της Μ. Καρυστιανού και τα μηνύματα

Η γιορτή της Μ. Καρυστιανού και τα μηνύματα
Στη στήλη επισημάνθηκε η ανάρτησή της από στελέχη της αντιπολίτευσης που στοιχηματίζουν ότι θα πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές είτε ως αρχηγός κόμματος είτε ως υποψήφια.

Πολλές ευχές για την ονομαστική της γιορτή δέχθηκε στα social media η Μαρία Καρυστιανού που έστειλε ένα μήνυμα για τον 15Αυγουστο το οποίο δείχνει, το λιγότερο, ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη μάχη για τη δικαίωση των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, όπως η ίδια την αντιλαμβάνεται, αλλά και εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη που την θεωρεί υπαίτια για όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν.

Στη στήλη επισημάνθηκε η ανάρτησή της από στελέχη της αντιπολίτευσης που στοιχηματίζουν ότι θα πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές είτε ως αρχηγός κόμματος είτε ως υποψήφια. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στην γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν παραπέμπει στην Αριστερά.

{https://x.com/mkaristianou/status/1956323781862957445}

Α.Σ.

