Μαξίμου: Διαρρέουν κείμενα ότι και η Ευρώπη… καίγεται!

Στο ίδιο έργο θεατές - Αφού δεν βρίσκουν «συνυπεύθυνους», περνούν στο επόμενο στάδιο: «Υπάρχουν και αλλού πυρκαγιές»!

Οι πλέον παλαιοκομματικές μέθοδοι επιστρατεύονται από το Μαξίμου προκειμένου να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι η χώρα καίγεται απ’ άκρη σ’ άκρη!

Διαρρέονται ακόμα και ρεπορτάζ του Reuters για αύξηση των πυρκαγιών στην Ευρώπη λόγω κλιματιστικής κρίσης. «Ψηνόμαστε ζωντανοί» είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ που… αρέσει στο Μαξίμου!

Αφού, λοιπόν, καίγεται όλη η Ευρώπη, τι πιο… φυσιολογικό να καίγεται και η Ελλάδα; «Εξαίρεση» θα είμαστε εμείς;

Κουτοπονηριές, που δεν παίρνουν υπόψη τους το πλέον απλό: Χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ το «επιχείρημα» που δεν το «χάφτει» πλέον κανείς.

Και αναδεικνύουν περισσότερο την ανάγκη που έχει η χώρα για δυνάμεις που θα την επαναφέρουν στο μονοπάτι της αντιμετώπισης των προβλημάτων της και όχι απλώς της επιστράτευσης της επικοινωνίας σε κάθε πρόβλημα.

Β.Σκ.