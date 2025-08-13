Games
Ποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον Σ. Φάμελλο στη Φολέγανδρο

Ποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον Σ. Φάμελλο στη Φολέγανδρο Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ο φίλος της στήλης δεν μπόρεσε να ακούσει τι συζητούσαν αλλά διέκρινε πολλά χαμόγελα και εγκάρδια ατμόσφαιρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κάνει διακοπές στην Φολέγανδρο. Σε μια παραλία του κυκλαδίτικου νησιού, όπως ενημέρωσε τη στήλη προσεκτικός παραθεριστής, συναντήθηκε με τον Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Συντονιστικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιο στη Β' Θεσσαλονίκης, από τα πιο λαμπερά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο φίλος της στήλης δεν μπόρεσε να ακούσει τι συζητούσαν αλλά διέκρινε πολλά χαμόγελα και εγκάρδια ατμόσφαιρα.

Αποκλείεται, πάντως, να συζήτησαν για προοδευτικές συγκλίσεις, γιατί ο Γλαβίνας ανήκει στον στενό κύκλο του Ν. Ανδρουλάκη από τα φοιτητικά τους χρόνια, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους τα έχει κόψει αυτά...

Α.Σ.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Ανεξέλεγκτη η φωτιά τώρα σε Φιλιππιάδα, Πάτρα και Χίο

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Επίθεση μειονοτικής εφημερίδας στον Ανδρουλάκη για την επίσκεψη στην Τένεδο - ΠΑΣΟΚ: Η ιστορία δεν ξαναγράφεται

Πολιτική
Τσουκαλάς: Χρειάζεται ριζική αλλαγή υποδείγματος διακυβέρνησης

Πολιτική
ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τα προγράμματα Έρευνας σε «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Πολιτική
ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Πολιτική

Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Εκ του αποτελέσματος, αποτυχία και στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση

ienergeia.gr
Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

healthstat.gr
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας έπειτα από επιδρομή drones της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

ienergeia.gr
Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

healthstat.gr
Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

healthstat.gr