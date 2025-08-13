Ποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον Σ. Φάμελλο στη Φολέγανδρο

Ο φίλος της στήλης δεν μπόρεσε να ακούσει τι συζητούσαν αλλά διέκρινε πολλά χαμόγελα και εγκάρδια ατμόσφαιρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κάνει διακοπές στην Φολέγανδρο. Σε μια παραλία του κυκλαδίτικου νησιού, όπως ενημέρωσε τη στήλη προσεκτικός παραθεριστής, συναντήθηκε με τον Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Συντονιστικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιο στη Β' Θεσσαλονίκης, από τα πιο λαμπερά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο φίλος της στήλης δεν μπόρεσε να ακούσει τι συζητούσαν αλλά διέκρινε πολλά χαμόγελα και εγκάρδια ατμόσφαιρα.

Αποκλείεται, πάντως, να συζήτησαν για προοδευτικές συγκλίσεις, γιατί ο Γλαβίνας ανήκει στον στενό κύκλο του Ν. Ανδρουλάκη από τα φοιτητικά τους χρόνια, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους τα έχει κόψει αυτά...

Α.Σ.