«Ψάχνονται» με τον Φαραντούρη

«Ψάχνονται» με τον Φαραντούρη
Δεν ενοχλήθηκαν στο επιτελείο του Σωκράτη Φάμελλου αλλά εύλογο είναι να παρατηρούν ότι ο Ν. Φαραντούρης κινείται αυτόνομα.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φαραντούρης τάχθηκε υπέρ της άμεσης χάραξης ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου. Είναι αυτή θέση του ΣΥΡΙΖΑ; Το βέβαιο είναι ότι δεν συνεννοήθηκε με την Κουμουνδούρου πριν διατυπώσει την πρότασή του. Δεν ενοχλήθηκαν στο επιτελείο του Σωκράτη Φάμελλου αλλά εύλογο είναι να παρατηρούν ότι ο Ν. Φαραντούρης κινείται αυτόνομα.

Αλλωστε, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για κυβέρνηση ειδικού σκοπού πριν από κάθε άλλον πολιτικό προκαλώντας εντύπωση, απορίες και σενάρια.

Στην ερώτηση «πού το πάει» ο ίδιος απλώς χαμογελάει και θυμίζει ότι πάντα είχε άποψη και την έλεγε χωρίς υπολογισμούς για τυχόν αντιδράσεις.

Α.Σ.

Εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση Ακρίτα σε Documento

O Ν. Φαραντούρης επιμένει στην κυβέρνηση ειδικού σκοπού;

Φαραντούρης: Στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδος και παράδοση άνευ όρων

Απάντηση Φαραντούρη στην Ομάδα Αλήθειας

