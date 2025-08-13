«Ψάχνονται» με τον Φαραντούρη

Δεν ενοχλήθηκαν στο επιτελείο του Σωκράτη Φάμελλου αλλά εύλογο είναι να παρατηρούν ότι ο Ν. Φαραντούρης κινείται αυτόνομα.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φαραντούρης τάχθηκε υπέρ της άμεσης χάραξης ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου. Είναι αυτή θέση του ΣΥΡΙΖΑ; Το βέβαιο είναι ότι δεν συνεννοήθηκε με την Κουμουνδούρου πριν διατυπώσει την πρότασή του. Δεν ενοχλήθηκαν στο επιτελείο του Σωκράτη Φάμελλου αλλά εύλογο είναι να παρατηρούν ότι ο Ν. Φαραντούρης κινείται αυτόνομα.

Αλλωστε, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για κυβέρνηση ειδικού σκοπού πριν από κάθε άλλον πολιτικό προκαλώντας εντύπωση, απορίες και σενάρια.

Στην ερώτηση «πού το πάει» ο ίδιος απλώς χαμογελάει και θυμίζει ότι πάντα είχε άποψη και την έλεγε χωρίς υπολογισμούς για τυχόν αντιδράσεις.

Α.Σ.