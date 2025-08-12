«Να εμπνεύσουμε τους νέους» ζητά ο υπουργός Άμυνας.

«Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας» η Τρίτη και ο υπουργός Άμυνας προχώρησε σε μια ανάρτηση στο «Χ» όλο νόημα.

«Καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας και να τους προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πού στέλνει το μήνυμα ο Νίκος Δένδιας;

Ποιος δεν εμπνέει όραμα στους νέους και τις νέες, ποιος δεν τους προσφέρει τα εφόδια που χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον;

Ποιος... κυβερνά αυτόν τον τόπο;

Το έχουμε επισημάνει και πρόσφατα, ο υπουργός Άμυνας ανοίγει περπατησιά πολύ έξω από το Πεντάγωνο...

Β.Σκ.