«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

Το σχόλιο του Γιώργου Σιακαντάρη για τον Αντώνη Σαμαρά.

Χωρίς κανένα άλλο σχόλιο αναδημοσιεύουμε την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη για τον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του:

«Από την τραγική περίπτωση του θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, πέρα από τα θερμά συλλυπητήρια σ' αυτόν και την οικογένεια του, πράγμα που πρωτεύει, κρατώ και τ' ό,τι αυτός και η οικογένεια του δεν κατέφυγαν σ' ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά σ' ένα δημόσιο. Δείγμα ενός ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό.

Δείγμα μιας (ξεπερασμένης;) αστικής πολιτικής τάξης που σέβεται το ρόλο και τον εαυτό της. Και μη σπεύσετε να πείτε, πως γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έφυγε η κοπέλα από τη ζωή. Γιατί διαβάζω και κάτι τέτοιες ανοησίες από λογής λογής τύπους που απορρίπτουν κάθε τι το δημόσιο.

ΥΓ. Κάτι ακόμη. Όχι φωτογραφίες της άτυχης γυναίκας στο facebook. Σεβαστείτε αυτήν και την οικογένεια της».

Απλώς, τα συνυπογράφουμε όλα...

Β.Σκ.