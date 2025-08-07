«Υποδειγματική η συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο»

Η Ελλάδα στη συγκεκριμένη συμφωνία είχε αποδεχθεί μειωμένη επήρεια κατοικημένων νησιών της.

«Υποδειγματική» χαρακτήρισε τη συμφωνία με την Αίγυπτο για ΑΟΖ ο υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του την Τετάρτη.

Να θυμίσουμε απλώς πως το 2020 που υπογράφηκε η συμφωνία και λόγω της πίεσης από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και από την Ουάσιγκτον, η Αθήνα δέχτηκε να υπάρξει ελαφρώς μειωμένη επήρεια νησιών της, ακόμα και κατοικημένων.

Ακόμα και νοτίως της Κρήτης.

Αυτά, για να καταλαβαίνουν οι αναγνώστες, που δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τέτοιες «λεπτομέρειες»!!!

Β.Σκ.