Οταν η Σδούκου συνεργαζόταν με τον Μανιάτη

΄Ηρθαν έτσι τα πράγματα που τώρα η ΝΔ προσπαθεί να πείσει ότι η παραδοχή του Γ. Μανιάτη ότι «το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράγει αποτελέσματα» δείχνει μειωμένο πατριωτισμό.

Η επίθεση που εξαπέλυσε η ΝΔ εναντίον του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη κατηγορώντας τον για αντεθνική στάση έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε όσους γνωρίζουν ότι η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου είχε συνεργαστεί στενά μαζί του όταν ήταν υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Μάλιστα, όταν αργότερα η Σδούκου ανέλαβε θέση ΓΓ στο υπουργείο και μετά υφυπουργού Ενέργειας, από πολλές πλευρές ακουγόταν ότι «ο Μανιάτης την ανέδειξε».

΄Ηρθαν έτσι τα πράγματα που τώρα η ΝΔ προσπαθεί να πείσει ότι η παραδοχή του Γ. Μανιάτη ότι «το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράγει αποτελέσματα» δείχνει μειωμένο πατριωτισμό.

Η απώλεια ψυχραιμίας και η τόσο ακραία υπεραντίδραση της ΝΔ, άραγε, τι δείχνει;

Α.Σ.