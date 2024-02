Ο Κασσελάκης πήγε στα γενέθλια

Στα γενέθλια για τα 7 χρόνια της εφημερίδας Documento βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, όπως πληροφορηθήκαμε από φωτογραφίες που ανάρτησαν εργαζόμενοι της εφημερίδας. Το γεγονός, το οποίο έλαβε χώρα τη Δευτέρα το βράδυ, επιβεβαιώνει ότι ο νέος πρόεδρος, αλλά και ο Παύλος Πολάκης, έχει καλές σχέσεις με την εφημερίδα, προσβλέποντας σε αυτή την κατεύθυνση στην αναπλήρωση του κενού που αφήνει η πολύ άνευρη υποστήριξη των επίσημων Μέσων της Κουμουνδούρου (Αυγή, Κόκκινο). Στα τελευταία μαθαίνουμε το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό, καθώς η πλειοψηφία των εργαζόμενων τους δεν φαίνεται να συγκινείται μέχρι στιγμής από τις διακηρύξεις Κασσελάκη.

Το μήνυμα Παπασταύρου από την Αλβανία

Ιδιαίτερης σημασίας η χθεσινή επίσκεψη του υπουργού Επικρατείας, Σταύρου Παπασταύρου, στην Αλβανία για να συναντήσει τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Δυρραχίου, και φυσικά το μήνυμα που εξέπεμψε ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αμέσως μετά: «Η Χειμάρρα είναι ο μόνος δήμος σε όλη την Ευρώπη, όπου ο καταψηφισμένος δήμαρχος συνεχίζει να ασκεί εξουσία, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος στερείται το δημοκρατικό του δικαίωμα να ορκιστεί".

"Πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη λύση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του κράτους δικαίου και της αρχής καλής γειτονίας, ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα στη Χειμάρρα», διαμήνυσε ο κ. Παπασταύρου.

Σημειώνεται ότι η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν και από την Σύνοδο Κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων που θα διεξαχθεί στις 13 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, μία ημέρα πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη- Γ. Τρεπεκλή

Ένας ακόμη νέος περιφερειάρχης, μετά τον Δημήτρη Κουρέτα της Θεσσαλίας, θα περάσει σήμερα το απόγευμα το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόκειται για τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή, προερχόμενο από τον χώρο της κεντροδεξιάς ο οποίος επικράτησε στις πρόσφατες εκλογές της κ. Ρόδης Κράτσα που υποστηρίχθηκε επισήμως από τη ΝΔ.

Ο κ. Τρεπεκλής είναι ο πρώτος εκ των τεσσάρων "ανταρτών" που εξελέγησαν περιφερειάρχες κερδίζοντας τους επίσημους υποψηφίους της ΝΔ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό. Και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται για μία ακόμη φορά να διαβεβαιώσει πως η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλους τους εκλεγμένους περιφερειάρχες.

Ποια είναι η 5th Avenue της Ελλάδας και πόσο κοστίζει

Στο TOP 15 των πιο εμπορικών δρόμων παγκοσμίως φιγουράρει η Ερμού. Σύμφωνα με την 33η έκδοση του Main Streets Across the World της εταιρείας real estate Cushman & Wakefield η Ερμού, ο υπ’ αριθμόν ένα εμπορικός δρόμος της πρωτεύουσας, διατηρεί τη 15η θέση στην κατάταξη με τα μισθώματα να διαμορφώνονται στα 3.480 ευρώ ανά τ.μ. Την πρώτη θέση ως ο πιο ακριβός προορισμός λιανικής στον κόσμο διατηρεί και φέτος η 5th Avenue της Νέας Υόρκης ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Via Montenapoleone του Μιλάνου με 18.000 ευρώ/τ.μ. και στην τρίτη η Tsim Sha Tsui από το Χονγκ Κονγκ.

Πιο κάτω στη λίστα βρίσκεται η New Bond Street στο Λονδίνο και η Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, η Ginza στο Τόκιο, η Bahnhofstrasse στη Ζυρίχη, η Pitt Street Mall στο Σίδνεϊ, η Myeongdong στη Σεούλ, και Kohlmarkt στη Βιέννη.

Πετάνε οι επιδόσεις της Fraport Greece

Το 2023 θα είναι όπως όλα δείχνουν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τη Fraport Greece από τη μέρα που ανέλαβε τη διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή Ανάπτυξης της εταιρείας Γιώργο Βήλο, εκτιμάται ότι ο αριθμός των επιβατών θα διαμορφωθεί φέτος σε 33,8 εκατομμύρια, αυξημένος 8,3% έναντι του 2022. Ήδη τον Νοέμβριο η επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece είναι 15% υψηλότερη σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022. Το 80% της επιβατικής κίνησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων προέρχεται από το εξωτερικό, με τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Σκανδιναβία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Αυστρία, το Ισραήλ και την Τσεχία να είναι στις πρώτες θέσεις. Από το 2017 που η Fraport Greece, ανέλαβε την διαχείριση των αερολιμένων έως σήμερα, έχει επενδύσει πάνω από 1,8 δισ. ευρώ.

Καινοτομία Άδωνι

Η πρωτοβουλία IG@Work (Innovative Greeks) του ΣΕΒ βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης του Υπουργού Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη και των υφυπουργών Πάνου Τσακλόγλου και Βασίλη Σπανάκη. Όπως μαθαίνουμε στο επίκεντρο βρέθηκε το IG@work που συνδέει ανθρώπους υψηλής εξειδίκευσης με βιομηχανίες και επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Το IG@work συγκεντρώνει σε μια εύχρηστη πλατφόρμα διαθέσιμες ποιοτικές θέσεις εργασίας σε βιομηχανίες και ταχέα αναπτυσσόμενες τεχνολογικές επιχειρήσεις και startups, και τις συνδέει με ανθρώπους που θέλουν να επαναπατριστούν ή ψάχνουν το επόμενο βήμα της καριέρας τους. Ο υπουργός Εργασίας ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία αυτή καθώς το υπουργείο Εργασίας τρέχει την πλατφόρμα “Rebrain Greece”. Ήδη δεκάδες άνθρωποι βρήκαν δουλειά μέσα από την πλατφόρμα μέσα σε δύο μήνες. Προκειται για ανθρώπους που είτε από το εγχώριο εργατικό δυναμικό είτε από το εξωτερικό βρήκαν καλύτερα αμειβόμενη θέση εργασίας από αυτή που προσδοκούσαν και μπόρεσαν να κάνουν τη μετάβασή τους σε ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας.