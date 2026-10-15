Γιατί ο πνευματικός κόσμος της χώρας σιωπά;- Σύμπτωμα της κρίσης!

Είναι όντως πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του Γιάννη Δραγασάκη να κληθεί να μιλήσει στην Πνύκα η νέα νομπελίστρια Νάβι Πιλάι.

«Σκέφτομαι πόσο ωραίο θα ήταν να την ακούγαμε από το βήμα της Πνύκας να μιλά για τα όρια της ισχύος σχετικά με τη δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη. Να θύμιζε την παγίδα του Θουκυδίδη που και σήμερα γίνεται επίκαιρη εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όξυνσης των διεθνών ανταγωνισμών. Θα ήταν μια πολύτιμη συμβολή στον παγκόσμιο διάλογο και μια αποκατάσταση του ρόλου που έπαιξε η Πνύκα στους αρχαίους χρόνους, ως χώρος αντιλογίας και ελέγχου των ισχυρών και των εξουσιών», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς. Και ήδη μέσω της θεσμικής οδού κινείται προς την κατεύθυνση αυτή.

Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί δεν βγήκαν κορυφαίοι θεσμοί της χώρας να στηρίξουν την πρωτοβουλία Δραγασάκη ή, καλύτερα, γιατί δεν σκέφτηκαν οι ίδιοι να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ακαδημία Αθηνών, για παράδειγμα. Αρέσουν στους Ακαδημαϊκούς της χώρας αυτά που είπε ο Μ. Ρούμπιο στην Πνύκα; Αυτή ήταν η Αρχαία Ελλάδα που περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ; Ο οποίος στήριξε τον «τραμπισμό» και το Κίνημα MAGA στις αξίες του αρχαίου πολιτισμού;

Η Ακαδημία Αθηνών ταυτίστηκε επί δεκαετίες στα μάτια της ελληνικής κοινής γνώμης με τον σκοταδισμό, τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, τον αντικομμουνισμό και τον ελιτισμό, παρά τις όποιες εξαιρετικές προσωπικότητες, κατάφεραν και πέρασαν στις γραμμές της. Τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την ένταξη σε αυτήν του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και την ύπαρξη προσώπων όπως πχ ο Μιχάλης Σταθόπουλος, η Ακαδημία έκανε βήματα μπροστά.

Τι το καλύτερο να λάβει μια πρωτοβουλία υπεράσπισης των αρχών του αρχαίου πολιτισμού απέναντι στο ...MAGA; Και, γιατί όχι, και για τη στήριξη πρωτοβουλιών όπως αυτή του Γιάννη Δραγασάκη;