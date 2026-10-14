Πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου- Κλείνουν τα σχολεία οι μαθητές την ερχόμενη Τετάρτη, κατασκηνώνουν στο Σύνταγμα οι φοιτητές.

Στον Αλέξη Τσίπρα την ...έπεσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης γιατί την εποχή των μνημονίων είχε χαρακτηρίσει τον Γιώργο Παπανδρέου ως ...Πινοσέτ. Ο υπογράφων μέσω της Realnews που τότε εργαζόταν είχε ασκήσει κριτική στον πρόεδρο του τότε ΣΥΡΙΖΑ.

Θα προσπεράσουμε τι ...έσουραν τότε στον Γιώργο Παπανδρέου τα «εκσυγχρονιστικά» στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και το γεγονός ότι η «πράσινη» Κοινοβουλευτική Ομάδα έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του ΓΑΠ υπό την προϋπόθεση ότι την επομένη θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός!

Θα προσπεράσουμε επίσης πως ο Γιώργος Παπανδρέου κάνει σήμερα παρέα με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως συνέβαινε στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Θα αναρωτηθούμε όμως αν είναι (Θεός φυλάξει) να πεις τον Παπανδρέου «Πινοσέτ» από το να ευχηθείς να τον σκοτώσει η βόμβα στο Μαραθώνιο της Βοστώνης;

Όπως έκανε η Νίνα Κασιμάτη που σε λίγες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης θα την εντάξει στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και θα την έχει υποψήφια βουλευτή στην Β' Πειραιά;

Το γινάτι όμως βγάζει μάτι...

Θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ τον Δούκα έναντι του Στασινού;

Το ...βρήκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός για το ποιος φταίει για τα όσα συμβαίνουν στην Γκράβα και δεν ανοίγουν τα σχολεία: Ο Δήμος Αθηναίων! Παρότι ο Χάρης Δούκας δίνει καθημερινά μάχη να του δώσουν ένα χαρτί οι αρμόδιοι (και του ΤΕΕ) για το από πού προέρχεται η μυρωδιά και αν το σχολικό συγκρότημα μπορεί να ανοίξει ή όχι.

Το ερώτημα είναι όμως αν θα τον στηρίξει παράταξη του ΠΑΣΟΚ στο ΤΕΕ με επικεφαλής τον στενό φίλο του Νίκου Ανδρουλάκη Νίκο Μήλη.

Ώστε να διασκεδαστούν και οι φήμες ΄τι στο ΤΕΕ Στασινός και Μήλης συνδιοικούν, όπως λένε και οι κακές οι γλώσσες...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γιατί ο πρωθυπουργός δεν ζήτησε την απομάκρυνση Γκίλφοϊλ;

Η συζήτηση για τη στάση της κυβέρνησης και την κάλυψη της Κίμπερλι Γκιλφόϊλ μόλις ξεκινά.

Γιατί, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός δεν ζήτησε την απομάκρυνσή της όταν βγήκαν οι αποκαλύψεις πως ενώπιον υπουργού της κυβέρνησής του η αμερικανίδα πρέσβεις απείλησε με πτώση της κυβέρνησης;

Γιατί μέχρι και τη δήλωση Τραμπ στο Μαξίμου και την Βασιλίσσης Σοφίας εκτιμούσαν πως δεν θα αντικατασταθεί, όχι τουλάχιστον πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ;

Είπαμε, οι αποκαλύψεις μόλις άρχισαν...

Πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου



Τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία και την κοινωνία φέρνουν κινητοποιήσεις.

Η χώρα θα νεκρώσει στις 25 Νοεμβρίου, ημέρα που προγραμματίζεται 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Ενδιαφέρον αν την απεργία θα τη στηρίξει και η ΓΣΕΕ αλλά και αν θα προκηρυχτδεί και δεύτερη 24ωρη πανελλαδική απεργία κατά την ψήφιση του προύπολογισμού, περί τα μέσα Δεκεμβρίου.

Κλείνουν τα σχολεία οι μαθητές- ξανά στο Σύνταγμα οι φοιτητές

Κλείνουν τα σχολεία οι μαθητές από την επόμενη Τετάρτη.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε συνελεύσεις, καταλήψεις και αποχές σε όλα τα σχολεία της χώρας την Τετάρτη 21 Οκτώβρη, απαιτώντας μια σειρά μέτρα για τα σχολεία, και σε συγκέντρωση στην Αθήνα, στα Προπύλαια στις 12 το μεσημέρι.

Την ίδια μέρα η ΟΛΜΕ προχωρεί σε τρίωρη στάση εργασίας

Οι δε φοιτητές, παρά τον καιρό, κατασκηνώνουν στο Σύνταγμα.

(Η πλειοψηφία των καναλιών μεταδίσει μόνο τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και αυτές, τις περισσότερες φορές από τη σκοπιά της Λεπέν: Οι μαθητές που προκαλούν καταστροφές!)