Τι σηματοδοτεί η φράση του «Ο,τι είχα να πω, για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να το πω (...) στον προσυνεδριακό διάλογο και στο Συνέδριο».

Δεν ήταν μόνο η επίδειξη δύναμης με την παρουσία όσων βρέθηκαν στην εκδήλωση του υπουργού Άμυνας πριν μερικές ημέρες.

Είναι και τα μηνύματα που απέστειλε προς πάσα κατεύθυση.

Ένα από τα κυριότερα ήταν πως αυτά που έχει να πει τα λέει στα όργανα του κόμματος: «Ό,τι είχα να πω, για την παράταξη,τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω. Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και το ίδιο το συνέδριο».

Ο υπουργός Άμυνας θέλησε με αυτή τη φράση να τονίσει πως δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη παρά τις διαφορετικές του θέσεις σε μείζονα θέματα πολιτικών και συμπεριφορών. Και έτσι ακριβώς είναι. Το πράττει μάλιστα αυτό σε βαθμό τέτοιο που προβληματίζει ακόμα και πολιτικούς του φίλους, που ανησυχούν για το πώς θα διεκδικήσει την επόμενη μέρα την ηγεσία του κόμματος αν έως τις εκλογές δεν εμφανίζει στη βάση του κόμματος αλλά και στο σύνολο των πολιτών μια εναλλακτική πολιτική πλατφόρμα.

Προφανώς ο Ν. Δένδιας εκτιμά ότι η ΝΔ δεν θα πετύχει στις εκλογές τον πολιτικό της στόχο και ότι θα λάβει ποσοστό μικρότερο του αναμενομένου, σε βαθμό μάλιστα που θα δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θέλει να δώσει σε κανέναν το δικαίωμα να τον κατηγορήσει ή να του ρίξει ευθύνες για το αποτέλεσμα. Έτσι μόνο εξηγείται η τακτική του.

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