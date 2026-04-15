Υποψήφιος και ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Πλατφόρμα από Νίκο Δένδια στο Συνέδριο - Η τακτική των συμμαχιών στον Β΄ Γύρο.

Οι δύσκολες στιγμές που περνούν το Μέγαρο Μαξίμου και η κυβέρνηση εντείνουν την κινητικότητα των… εν αναμονή «δελφίνων» στη Νέα Δημοκρατία.

Θέμα Μητσοτάκη βεβαίως δεν πρόκειται να θέσει κανείς καθώς στη Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργηθεί παράδοση ο αρχηγός να αντικαθίσταται μετά από εκλογική ήττα αλλά και γιατί κανένας δεν πρόκειται να δώσει την ευκαιρία στον πρωθυπουργό να αποδώσει τυχόν άσχημα αρνητικό αποτέλεσμα σε υπονόμευσή του.

- Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εφόσον τεθεί θέμα ηγεσίας θα είναι υποψήφιος. Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup φέρεται να έχει λάβει την οριστική του απόφαση αφήνοντας πίσω δισταγμούς μήπως και δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί πλήρως στη Νέα Δημοκρατία καθώς προέρχεται από άλλο πολιτικό χώρο ή μήπως θα έπρεπε να διεκδικήσει την ηγεσία την επόμενη φορά που θα τεθεί θέμα. Στην απόφασή του συνέβαλαν και εσωτερικές δημοσκοπήσεις που τον φέρουν στο εσωτερικό της σημερινής (εναπομείνουσας) ΝΔ να έχει την υψηλότερη αποδοχή. Ελπίζει επίσης τη στήριξη άλλων «δελφίνων» στον Β΄ Γύρο, ενώ έχει αρχίσει να επισκέπτεται και περιοχές όπως πχ Λακωνία ή… Πατήσια.

- Ο Νίκος Δένδιας εμφανίζεται ως «ήρεμη δύναμη» και ως το μεγάλο «φαβορί», με απήχηση πρωτίστως στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς και την παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Διαθέτει ισχυρά οικονομικά και διεθνή ερείσματα, ενώ δεν πρόκειται να υπονομεύσει τον Κ. Μητσοτάκη σε καμία περίπτωση παρά τις διαφορετικές απόψεις που έχει σε μείζονα θέματα της ασκούμενης πολιτικής - και της εξωτερικής. Ήδη σε κάθε ευκαιρία οργώνει τη χώρα, οργανώνει τις επαφές του με την κομματική βάση και συνομιλεί με όλο και περισσότερους βουλευτές χωρίς να οργανώνει τουλάχιστον εμφανώς ομάδα. Ο υπουργός Άμυνας όμως θα αξιοποιήσει τις κομματικές διαδικασίες για παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή. Η παρουσίαση εναλλακτικής πολιτικής πλατφόρμας στο Συνέδριο του Μαΐου θα πρέπει για παράδειγμα να θεωρείται κάτι παραπάνω από βεβαία.

- Ο Κωστής Χατζηδάκης μπορεί να έλαβε ουσιαστικά το «δακτυλίδι» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο η θέση του αντιπροέδρου μάλλον δεν του έδωσε ώθηση. Ίσως και γι΄ αυτό σε τυχόν ανασχηματισμό θα ήθελε ένα υπουργείο όπως πχ το Εξωτερικών αν ο Γιώργος Γεραπετρίτης επέστρεφε στο Μαξίμου, πράγμα που μάλλον δεν δείχνει να έχει πιθανότητες.

- Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξακολουθεί να κινείται δραστήρια διαμορφώνοντας με ακραιφνή «δεξιά ατζέντα» την πλατφόρμα που θα διεκδικήσει την ηγεσία. Έως ότου τεθεί θέμα διαδοχής θα στηρίξει φανατικά και άνευ όρων τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα επιχειρεί να κερδίσει το στενά κομματικό ακροατήριο όπως φάνηκε και από τη στάση του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Ο Βασίλης Κικίλιας αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά του όμως κινείται συστηματικά μη κρύβοντας τις ηγετικές του φιλοδοξίες. Προϊόντος του χρόνου θα ξεκαθαρίσει περισσότερο τη στρατηγική του.

- Στη ΝΔ δεν συνηθίζεται να υποβάλλονται υποψηφιότητες για καταγραφή, όπως πχ γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν θα είναι αυτή φορά υποψήφιος ο Απόστολος Τζιτζικώστας προσβλέποντας - και με την αξιοποίηση της θέσης του Επιτρόπου - στην επόμενη διαδοχή ηγεσίας στο κόμμα.

- Ένα αξίωμα στην πολιτική λέει πως όταν η διαδικασία της διαδοχής γίνεται κατόπιν ήττας του αρχηγού, όποιος από τους «δελφίνους» ταυτίζεται μαζί του βγαίνει ηττημένος από την εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση.

- Αν το παραπάνω τοπίο δεν αλλάξει και οι Νίκος Δένδιας και Κυριάκος Πιερρακάκης περάσουν στο δεύτερο γύρο, έχει ενδιαφέρον πως θα τοποθετηθούν οι άλλοι υποψήφιοι. Οι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης είναι περισσότερο κοντά στον Κ. Πιερρακάκη αν και για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ας κρατήσουμε ορισμένες επιφυλάξεις. Η λογική λέει ότι ο Βασίλης Κικίλιας θα στηρίξει τον Ν. Δένδια όπως και ο Απ. Τζιτζικώστας.

Αυτά προς το παρόν.