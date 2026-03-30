Με σημαντικά προβλήματα στο εσωτερικό της η πλειοψηφία.

Θέμα ολίγου χρονικού διαστήματος είναι όπως όλα δείχνουν η διάσπαση της Νέας Αριστεράς, με την μειοψηφία να αποχωρεί από το κόμμα.

Η «αντι-Τσίπρα» και «αντι-Χαρίτση και ΣΙΑ» γραμμή που δείχνει πως η νέα ηγεσία υιοθετεί να επιταχύνει τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος. Δεν ήταν τυχαίο πως ο πρώην πρόεδρος του κόμματος παρά τα καλά λόγια που έχει ακούσει προφορικά από στελέχη της πλειοψηφίας με πρώτο τον διάδοχό του στην ηγεσία Γαβριήλ Σακελλαρίδη αναγκάστηκε να λάβει την Κυριακή το λόγο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να απαντήσει στις ευθύνες για την πορεία του κόμματος που του καταλόγιζε η εισήγηση.

Επιπλέον η πλειοψηφία δείχνει να μην διαθέτει ενιαία γραμμή ως προς το πού θα πάει το κόμμα καθώς εμφανίζεται τριχοτομημένη: Άλλοι τάσσονται υπέρ της συγκρότησης μιας συμμαχίας με το ΜέΡΑ25 και άλλες δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς- είναι γνωστή η εκτίμηση που έχει ο Γιάνης Βαρουφάκης στο πρόσωπο του Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Άλλοι τάσσονται υπέρ της αυτόνομης καθόδου-μεταξύ αυτών φέρεται να είναι και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος που περιέργως πώς ορισμένοι σύντροφοί του τον θέλουν να περάσει σε δεύτερη μοίρα παρά το πανθομολογούμενο ειδικό πολιτικό βάρος που διαθέτει. Και μια τρίτη τάση τάσσεται υπέρ της κοινής εκλογικού καθόδου με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει- μεταξύ αυτών φέρεται σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες να είναι ο Νίκος Φίλης.

Σε περίπτωση διάσπασης, πάντως, θα πάψει να υπάρχει η 12μελής αυτή τη στιγμή Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, καθώς η πλειοψηφία της είναι με την μειοψηφία του κόμματος που πιθανότατα θα αποχωρήσει από το κόμμα.

Δυστυχώς τα νέα για τη Νέα Αριστερά δεν είναι καθόλου ευχάριστα.