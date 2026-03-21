Το 12,8% των ψηφοφόρων του μετακινείται στο κυβερνών κόμμα!-Πού οδηγεί η «αυτόνομη πορεία» και η «επιχείρηση απομόνωσης» των άλλων κομμάτων της κεντροαριστεράς.

Σε «χορηγό» της Νέας Δημοκρατίας μετατρέπεται ξανά το ΠΑΣΟΚ όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα πχ με την τελευταία δημοσκόπηση, αυτή της MRB για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΟΡΕΝ, οι κύριες διαρροές των ψηφοφόρων του από τις προηγούμενες εκλογές είναι προς τη Νέα Δημοκρατία!

Ενώ δεν εμφανίζει απώλειες προς τα κόμματα της αριστεράς το 12,8% των ψηφοφόρων του το εγκαταλείπει και επιλέγει το κυβερνών κόμμα. Αξίζει βέβαια να προσέξουμε και το 10,2% των ψηφοφόρων του που επιλέγει την «αδιευκρίνιστη ψήφο», καθώς μεταξύ αυτών είναι και αυτοί που οδεύουν στην κάλπη για το κόμμα Τσίπρα.

Η πολιτική συνεπώς που ακολουθεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ «δεν κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη», όπως επιμένει η ηγεσία της, αλλά αποτελεί τροφοδότη της ΝΔ. Δεν οδηγεί στην επιστροφή ψηφοφόρων της ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ αλλά νέα μετακίνηση ψηφοφόρων της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το κυβερνών κόμμα.

Η «προσφορά» της Χαριλάου Τρικούπη στο Μαξίμου είναι και από το γεγονός ότι με τη στρατηγική της «αυτόνομης καθόδου» τινάζεται στον αέρα η προσπάθεια δημιουργίας ενός πολιτικού και εκλογικού μετώπου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάληψη της εξουσίας. Γιατί η «αυτόνομη πορεία» το μόνο που μπορεί να διεκδικήσει είναι η δεύτερη θέση και αυτή υπό προϋποθέσεις -και σίγουρα τον Μητσοτάκη ρυθμιστή των εξελίξεων. Χαρακτηριστικός είναι μάλιστα ο πίνακας για το είδος κυβέρνηση επιθυμούν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, με την περίοδο 2012-19 να έχει αφήσει βαθιές ρίζες στη Χαριλάου Τρικούπη: Το 9% όσων ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ θέλουν μια κυβέρνηση του κόμματός τους με τη Νέα Δημοκρατία, το 13,2% οικουμενική κυβέρνηση και το 13,2% αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ίσως γιατί δεν πιστεύουν ότι το κόμμα τους δεν μπορεί να έρθει πρώτο ή γιατί ξέρουν ότι αν η ΝΔ δεν είναι αυτοδύναμη το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί μαζί της!

Όσο και αν στενοχωριούνται οι φίλοι της Χαριλάου Τρικούπη αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως τουλάχιστον την απεικονίζουν οι δημοσκοπήσεις λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ...