Σταθεροποιούνται τα ποσοστά για τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ σημάδια «κόπωσης» εμφανίζει η τέως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Νέο πολιτικό σκηνικό, ιδίως στο χώρο της αντιπολίτευσης, αναμένεται να δημιουργηθεί μετά μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Αντώνη Ατζολέτου στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» την Τρίτη:

Την «τρικυμία» που θα φέρουν στο πολιτικό σκηνικό τα υπό ίδρυση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αναμένουν στην αντιπολίτευση. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο πρώην πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να αφήσει να περάσει το καλοκαίρι προκειμένου να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις, σε αντίθεση με την τέως πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών που θέλει να έχει έτοιμο τον νέο φορέα μέχρι τον Μάιο.

Το συμπέρασμα

Οι περισσότερες δημοσκοπικές εταιρείες ξεκίνησαν να μετρούν τη δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού πιο αργά σε σχέση με εκείνη του Αλέξη Τσίπρα. Το βασικό συμπέρασμα είναι πως και οι δύο καταγράφουν ποσοστά ικανά να ανησυχήσουν το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες κάλπες. Αυτό ισχύει και για τους άλλους διεκδικητές του θεσμικού ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης (Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ), με βάση τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα. Ποια είναι η γενική εικόνα;

Ο Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά τη δυνητική ψήφο κινείται περίπου στη ζώνη του 20%, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικά στοιχεία ή μικρή ανοδική τάση, ενώ η Μαρία Καρυστιανού, που

ξεκίνησε κοντά στο 30%, εμφανίζει σημάδια «κόπωσης», ειδικά μετά τις συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει και τις θέσεις της για τις αμβλώσεις, τα ελληνοτουρκικά κ.λπ. Αφησε με αυτόν τον τρόπο περισσότερο ελεύθερο «πεδίο βολής» στα αριστερά του πολιτικού φάσματος και στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Pulse στη δημοσκόπηση της προηγούμενης Τετάρτης έδειξε τον Αλέξη Τσίπρα ενισχυμένο, καθώς στο ερώτημα «πώς θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο νέο κόμμα», «θετικά» και «με ενδιαφέρον» απάντησε το 22% των ερωτηθέντων, όταν στα μέσα Ιανουαρίου το συγκεκριμένο ποσοστό βρισκόταν στο 19%. Στο ίδιο ερώτημα η Μαρία Καρυστιανού πριν από ενάμιση μήνα αποτυπωνόταν στο 31%, ενώ στη νέα έρευνα έπεσε στο 26%.

Ρόλος ρυθμιστή

Τα δύο υπό ίδρυση κόμματα θα αποτελέσουν τους ρυθμιστές της σύνθεσης της νέας Βουλής. Η δημιουργία φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα θα σημάνει την αποδυνάμωση –κατά πολλούς ακόμη και την εξαφάνιση– του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Η Μαρία Καρυστιανού με τη διείσδυση που παρουσιάζει στη «δεξιά πολυκατοικία» πιθανότατα θα επηρεάσει την παρουσία ή μη της Νίκης και της Φωνής Λογικής στην επόμενη Ολομέλεια του Κοινοβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα και για τα δύο κυοφορούμενα κόμματα παραμένει θολή, καθώς εκτός από τους επιστημονικούς «κινδύνους» αναζήτησης ποσοστών για δύο μη υπαρκτά κόμματα, ακόμη και ο τρόπος διατύπωσης του ερωτήματος διαμορφώνει διαφορετικές απαντήσεις.

Στο ερώτημα προς τους πολίτες «τι αισθήματα σας προκαλεί η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα», από την ALCO «θετικά» απάντησε τον Ιανουάριο του 2026 το 17% των συμμετεχόντων στην έρευνα και τον Μάρτιο το 16%. Για τη Μαρία Καρυστιανού οι απώλειες είναι μεγαλύτερες, με το 26% να απαντάει «θετικά» τον πρώτο μήνα του έτους και το 22% σήμερα.

Στην έρευνα της Metron Analysis τον Δεκέμβριο σχετικά με την «πιθανότητα υποστήριξης κόμματος του κ. Τσίπρα», το 22% απαντούσε «πολύ και αρκετά πιθανό». Τον Φεβρουάριο αυτό το ποσοστό έπεσε στο 19%. Για τη Μαρία Καρυστιανού η αποτύπωσή της στην ίδια εταιρεία στα τέλη του προηγούμενου χρόνου βρισκόταν στο 30% και τον Φεβρουάριο έπεσε στο 29%.