Βέβαιος ο Γ. Παναγόπουλος ότι «θα εκπέσει και η νέα σκευωρία» - «Ψήνεται» συνεργασία ΠΑΣΚΕ με ΔΑΚΕ.

Για «σκευωρία» κάνει λόγο ο Γιάννης Παναγόπουλος αναφερόμενος στις διαρροές από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για αδήλωτα ποσά συνολικού ύψους 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Μια «σκευωρία» που θα θεωρεί ότι θα καταπέσει σύντομα με τον ίδιο να αναμένεται να δώσει απαντήσεις επί της ουσίας πιθανότατα αύριο.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, πάντως, ούτε καν συζητά το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ μετά το Συνέδριο της τριτοβάθμιας εργατικής συνομοσπονδίας που διεξάγεται στα μέσα Απριλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. «Μόνο αν με πεθάνουν δεν θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος» αναφέρει χαρακτηριστικά στους συνομιλητές του. Η ΠΑΣΚΕ άλλωστε θα αναδειχθεί πρώτη δύναμη καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής συνέδρων θα λάβει 20 έδρες στην 45μελή Διοίκηση ενώ η παράταξη φαίνεται να είναι συμπαγής γύρω από τον πρόεδρό της, χωρίς αξιοσημείωτες απώλειες. Αξίζει να σημειωθεί πως από τη στιγμή που το ΠΑΜΕ, η παράταξη του ΚΚΕ, δεν συμμετέχει στο προεδρείο της ΓΣΕΕ, δεν μπορεί να εκλεγεί προεδρείο χωρίς την ΠΑΣΚΕ, η οποία σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορεί παρά να εκλέξει τον πρόεδρο.

Ήδη, μάλιστα, φέρεται να υπάρχουν παρασκηνιακές διεργασίες με τη ΔΑΚΕ η οποία και θα λάβει τη θέση του γενικού γραμματέα της Συνομοσπονδίας, με τα «Παιχνίδια Εξουσίας» να διαθέτουν και το όνομα του στελέχους που συζητείται γι΄ αυτή τη θέση.

Ενδιαφέρον έχει πώς εξηγεί ο ίδιος ο Γ. Παναγόπουλος το γεγονός ότι ο ίδιος- όπως πιστεύει- έχει τεθεί αδίκως στο στόχαστρο παρότι από μεγάλη μερίδα του πολιτικού φάσματος κατηγορείται ως φιλοκυβερνητικός: Μάλλον - εκτιμά- έχει να κάνει με με τον εμφύλιο που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος για την διαχείριση των κονδυλίων κατάρτισης, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα προχωρήσει σε μηνύσεις εναντίον της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις αναμένεται να εντείνουν την κρίση στη ΓΣΕΕ με πολύ δυσοίωνες εξετάσεις για το μέλλον του ήδη ασθενούς συνδικαλιστικού κινήματος.