Ο Μάκης Βορίδης προστίθεται στους Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη, που διαμορφώνουν δημοσίως τη «γραμμή» της κυβέρνησης.

Μία ημέρα πριν φύγει το 2025, τα «Παιχνίδια Εξουσίας» επεσήμαιναν (ΕΔΩ) σε κείμενό τους «Ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, το... ΛΑΟΣ στην εξουσία».

Σε λιγότερο από πέντε μέρες, η στήλη μπορεί να ανεβάσει το κείμενο «Ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση το... ΛΑΟΣ στην εξουσία (Νο2)!».

Την αφορμή έδωσαν οι παρεμβάσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά αυτή τη φορά και του Μάκη Βορίδη, που επανήλθε με πολιτική πλατφόρμα με αφορμή την απαγωγή Μαδούρο και την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Ο Μάκης Βορίδης, άλλωστε, υπήρξε ο εμπνευστής της «ιστορικής ήττας της αριστεράς» μέσω της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ και της «απώλειας του ηθικού πλεονεκτήματος του χώρου», με μια «ιστορική συνέντευξη» που παραχώρησε σε ένα ραδιόφωνο που δεν υπάρχει πια, το ραδιόφωνο News24/7.

Αναφέρει, λοιπόν, στην ανάρτησή του με την οποία αποθεώνει Τραμπ και... Μητσοτάκη:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Στον Δυτικό κόσμο, υπάρχει πλέον ένας ηγέτης που υπερασπίζεται έμπρακτα τα συμφέροντα του Δυτικού ημισφαιρίου: ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας κομμουνιστής δικτάτορας, που είχε μετατρέψει την οικονομία της χώρας του σε σημείο διακίνησης ναρκωτικών, δεν βρίσκεται πια στην εξουσία. Και κάποιοι επικαλούνται τη "διεθνή νομιμότητα". Ποια ακριβώς; Εκείνη που ανέχεται δικτατορίες; Που καλύπτει διεφθαρμένα καθεστώτα; Που θεωρεί θεμιτή τη βία και την καταπίεση όταν προέρχονται από το "σωστό" ιδεολογικό στρατόπεδο;

Όταν, όμως, μια χώρα αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει τα εύλογα και νόμιμα συμφέροντά της, τότε οι απανταχού Αριστεροί θυμούνται ξαφνικά το διεθνές δίκαιο!

Εξαιρετική η στάση της Ελλάδας.

Εξαιρετική η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για μία ακόμη φορά, περήφανοι για την κυβέρνησή μας. Καμία έκπληξη από τις αντιδράσεις των φίλων των Μαδούρων».

Αυτά από τον Μάκη Βορίδη.

Νέα παρέμβαση έκανε, όμως, και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Τον σχολιασμό της τον αφήνουμε στον Κώστα Ζαχαριάδη, αναδημοσιεύοντας σχετικό απόσπασμα από το σημερινό του άρθρο (ΕΔΩ) στο Dnews:

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτιαξε ένα υποθετικό σενάριο για το τι θα γινόταν αν… "ή μήπως δεν θα πανηγύριζε ο λαός μας έτσι, εάν μετά το Πολυτεχνείο η Κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσιζε τότε να έρθει και να συλλάβει τον Δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και να προκαλούσε ελεύθερες επιτέλους εκλογές στην Ελλάδα, μετά από 6 χρόνια Χούντας", ενώ γνωρίζει ότι ιστορικά ο ρόλος των ΗΠΑ την περίοδο της χούντας στην Ελλάδα έχει καταγραφεί με τα πιο μελανά χρώματα, κάτι το οποίο εμμέσως αναγνώρισε και ο Πρόεδρος Κλίντον κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα το 1999. Επίσης σκοτεινός είναι ο ρόλος των ΗΠΑ στην υπόθεση της προδοσίας της Κύπρου από τη χούντα. Κάπου να μπει ένα φρένο με τις επιπόλαιες και ανιστόρητες «αναλογίες». Για καμιά δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται ο Τράμπ στη Βενεζουέλα. Για τον ορυκτό πλούτο της χώρας ενδιαφέρεται και για το δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Μην τρελαθούμε».

Και φυσικά στην ίδια γραμμή κινείται και ο τρίτος της ηγετικής ομάδας της συνιστώσας «ΛΑΟΣ της ΝΔ», ο Θάνος Πλεύρης.

Την ίδια στιγμή που μεγάλο μέρος των βουλευτών, αλλά κυρίως των ψηφοφόρων της ΝΔ, έχει «παγώσει» από τη δήλωση Μητσοτάκη για τη διεθνή νομιμότητα, το... «ΛΑΟΣ της Νέας Δημοκρατίας» έχει βγει μπροστά. Στηρίζοντας πράγματι τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην (ακρο)δεξιά στροφή που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα, κερδίζουν και οι ίδιοι, και γιατί είναι πολύ χρήσιμοι στο Μαξίμου και γιατί στρώνουν το δικό τους πολιτικό μέλλον.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, π.χ., πάνω στη δεξιά και ακροδεξιά πλατφόρμα που σιγά σιγά καθιστά κυρίαρχη στη Νέα Δημοκρατία, στήνει το πλαίσιο θέσεων με το οποίο θα διεκδικήσει την προεδρία της ΝΔ όταν αποχωρήσει από αυτήν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μια «τραμπική πλατφόρμα»!