Υπόθεση ΕΛΤΑ: Αναζητείται το επιτελικό κράτος- Κερδισμένος ο Πιερρακάκης, χαμένοι Χατζηδάκης και Παπαστεργίου.

Κερδισμένους και χαμένους είχαν στην κυβέρνηση οι τραγικοί χειρισμοί στην υπόθεση των ΕΛΤΑ.

-Μεγαλύτερος κερδισμένος κατά γενική ομολογία ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Όχι μόνο γιατί αποδείχτηκε ότι ο ίδιος δεν είχε ευθύνη για τα όσα έγιναν, αλλά γιατί ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που υπάρχει του ανέθεσε στο εξής τον πολιτικό χειρισμό του προβλήματος. Προσοχή, το ανέθεσε στον υπουργό Οικονομικών και όχι σε κάποιον από το επιτελικό κράτος, όπως συνέβαινε έως τώρα στα επτά χρόνια που κυβερνά, με εξαίρεση το θέμα του εμβολιασμού. Ο ίδιος ο «τσάρος» της οικονομίας φαίνεται πως «δικαίωσε» τον πρωθυπουργό με την εμφάνισή του στη Βουλή, καθώς αφενός έπεισε τους βουλευτές της πλειοψηφίας και από την άλλη έδειξε ότι διαθέτει το «τσαγανό» προκειμένου να αντιπαρατεθεί πολιτικά με την αντιπολίτευση.

-Στον αντίποδα, «χαμένος» θεωρείται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, όχι μόνο λόγω των ατυχών χειρισμών που του χρεώνονται. Αλλά κυρίως λόγω της «νευρικότητας» που έδειξε τις επόμενες ημέρες επιμένοντας να αναδεικνύει «στοχοποίησή του» προφανώς και από μέλη της κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό πως αρχικά χρέωσε την διαρροή της επιστολής Σκλήκα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και εν συνεχεία στον ...Γρηγόρη Δημητριάδη!

-Στα «κάτω» είναι και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Δημήτρης Παπαστεργίου, έστω και αν είχε μόνο την ευθύνη για την καθολική υπηρεσία των ΕΛΤΑ και όχι για τις αποφάσεις της Διοίκησής τους.

-Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο μεγάλος χαμένος είναι το λεγόμενο «επιτελικό κράτος». Φαίνεται και μόνο από το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός ανέθεσε την πολιτική διαχείριση του προβλήματος των ΕΛΤΑ στον υπουργό Οικονομικών.