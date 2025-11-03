«34 εβδομάδες του Κυριάκου Μητσοτάκη» ονομάζεται το νέο βιβλίο του Δημήτρη Ψαρρά που κυκλοφορεί αύριο Τρίτη από τις εκδόσεις «Πόλις».

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πόλις» το νέο βιβλίου του Δημήτρη Ψαρρά «34 εβδομάδες του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» συνομιλούν με τον συγγραφέα που τον γνωρίσαμε όχι μόνο από τα προηγούμενα βιβλία του αλλά και από την ερευνητική ομάδα «Ιός», καθώς εργάστηκε επί χρόνια στην «Ελευθεροτυπία» και την «Εφημερίδα των Συντακτών». Σήμερα αρθρογραφεί στο «Χωρίς Εφημερίδα» (x-efimerida.gr).

- Είναι το τρίτο βιβλίο σας που μελετά την πολιτική διαδρομή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προηγήθηκε το «Μια καριέρα» (2022), που εξετάζει την περίοδο μέχρι την είσοδό του στο Μέγαρο Μαξίμου και ακολούθησε το «Μια θητεία» (2024) στο οποίο μελετήσατε το λεγόμενο «επιτελικό κράτος». Γιατί χρειάστηκε τώρα να επανέλθετε;

Σ’ αυτό το νέο βιβλίο επιχειρώ να δώσω απάντηση στο «πολιτικό αίνιγμα» που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης συμπληρώνει μια δεκαετία από την ώρα που ανέλαβε την αρχηγία της ΝΔ στις αρχές του 2016 και έχει ήδη περάσει τα έξι χρόνια στη θέση του πρωθυπουργού διατηρεί για τον εαυτό του την πολυτέλεια να παραμένει «πολιτικά άγνωστος». Το βιβλίο ερευνά αυτό το πολιτικό αίνιγμα, παρακολουθώντας τη δράση του Κυριάκου Μητσοτάκη επί 34 εβδομάδες, και δίνει απάντηση σε δέκα ερωτήματα. Είναι άραγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Μορφωμένος ή ημιμαθής; / Αδιάφθορος ή παραγωγός σκανδάλων; / Κεντροδεξιός ή ακροδεξιός; / Σύγχρονος πολιτικός ή δεξιός λαϊκιστής; / Δημοκράτης ή αντιδημοκράτης; / Φιλελεύθερος ή νεοφιλελεύθερος; / Δημοφιλής στα ΜΜΕ ή ελεγκτής των ΜΜΕ; / Αρχαιολάτρης ή αρχαιοπώλης; / Ειρηνόφιλος ή πολεμοχαρής; / Ευρωπαίος ή Αμερικανός; Σε αυτά τα ερωτήματα ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο του Μαξίμου δίνει κάθε φορά την απάντηση που θεωρεί πιο ευνοϊκή, ανάλογα με την πολιτική συγκυρία. Γι’ αυτό ο στόχος του βιβλίου είναι να εκθέσει την πραγματική πολιτική τοποθέτηση του σημερινού πρωθυπουργού και τα πραγματικά πολιτικά αποτελέσματα της πορείας που έχει διανύσει μέχρι σήμερα.

- Θέλετε να πείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ακόμα κάποιες «άγνωστες» πλευρές, τις οποίες διερευνά και αποκαλύπτει το βιβλίο σας; Πώς τα καταφέρνει;

Ασφαλώς σε μια σύγχρονη κοινωνία και με τον τρόπο που λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι δυνατόν να «κρύβεται» ένας πολιτικός ηγέτης. Αυτό, όμως, που συμβαίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι διαχειρίζεται αυτή τη δημοσιότητα με τον τρόπο που έχουν διδάξει άλλοι σύγχρονοι πολιτικοί ηγέτες σε άλλες χώρες, από τον Τραμπ μέχρι τον Όρμπαν. Γι’ αυτό χρειάστηκε η μελέτη της λεπτομέρειας, δηλαδή η παρακολούθηση της δράσης του από βδομάδα σε βδομάδα, έτσι ώστε να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα, τα οποία σας ανέφερα.

- Αλλά πώς καταφέρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τόσα χρόνια να κρατά τα ηνία του κράτους και να μην «αποκαλύπτονται» τα βασικά στοιχεία της διακυβέρνησής του;

Αντίθετα από όσα λέγονται από την προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης της «Λίστας Πέτσα», δεν είναι οι προσωπικές ικανότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη που τον κρατούσαν στον αφρό τόσον καιρό. Ο κ. Μητσοτάκης απλώς διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων πολιτικών της ακραίας νεοφιλελεύθερης και αντιδημοκρατικής Δεξιάς που ξεφυτρώνουν σ’ όλο τον κόσμο. Λειτουργεί «καμουφλαρισμένος» πίσω από τους στενούς του συνεργάτες, τους οποίους είναι έτοιμος να θυσιάσει, προκειμένου να διασωθεί ο ίδιος. Δείτε πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα σκάνδαλα που σημάδεψαν τη θητεία του στο Μέγαρο Μαξίμου, από τις υποκλοπές μέχρι το έγκλημα των Τεμπών. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος περηφανεύεται για τον «επιτελικό» τρόπο διακυβέρνησης που υποτίθεται ότι έχει λανσάρει, στην πραγματικότητα το «επιτελείο» του αποτελείται από τους «αναλώσιμους» συνεργάτες του, τους οποίους είναι έτοιμος να θυσιάσει για να σωθεί ο ίδιος.

- Ως συγγραφέα σας γνωρίσαμε από το 2010 να μελετάτε την Ακροδεξιά, ξεκινώντας από το «ΛΑΟΣ» του Καρατζαφέρη και στη συνέχεια τη «Χρυσή Αυγή» και τα ηγετικά της στελέχη. Πώς συνδέεται μ’ αυτή σας την «ειδίκευση» η στροφή σας στην πολιτική δράση του Κυριάκου Μητσοτάκη;

Ασφαλώς οι μελέτες μου για την ελληνική Ακροδεξιά με βοήθησαν να αναλύσω τις απόψεις και τον τρόπο δράσης της γνωστής ομάδας στενών συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη που έκαναν καριέρα στην Ακροδεξιά και μαθήτευσαν δίπλα στον βετεράνο εθνικοσοσιαλιστή Πλεύρη. Αλλά ο λόγος που μελέτησα την πολιτική διαδρομή του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι κυρίως αυτός. Μαζί με τους συνεργάτες μου που είχαμε σχηματίσει τη δημοσιογραφική ομάδα «Ιός» από το 1990 στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» είχαμε εξαρχής στόχο να μελετάμε πολιτικά ζητήματα που έμεναν αδιερεύνητα από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Θεωρούνταν «περιττά» ή και «ξεπερασμένα». Η μελέτη, λ.χ., της Ακροδεξιάς στην Ελλάδα έγινε από μας επειδή τότε υπήρχε το κυρίαρχο αφήγημα της μεταπολιτευτικής περιόδου, ότι τάχα η Ελλάδα είναι «φύσει» δημοκρατική, αντιρατσιστική και φιλελεύθερη. Αλλά στις αρχές της δεκαετίας του ’90, μέσα σε τρία χρόνια, η χώρα μας στις έρευνες του «Ευρωβαρόμετρου» μεταβλήθηκε από την πιο ανεκτική στην πιο ξενόφοβη χώρα της Ευρώπης. Κάτι ανάλογο συνέβη και με την περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ίδιος ανέβηκε στην εξουσία ως «εκσυγχρονιστής», «φιλολαϊκός» και «φιλελεύθερος». Στην πραγματικότητα αποδείχτηκε το αντίθετο, σε σημείο που να μην μπορεί να τον ανεχτεί ούτε η παλιά φρουρά του κόμματός του και ο ίδιος να είναι υποχρεωμένος να αποκηρύσσει τους δεξιούς προκατόχους του στο Μέγαρο Μαξίμου (Σαμαρά-Καραμανλή) και να εκθέτει ακόμα και την αδελφή του.

- Πώς αντέδρασε η πλευρά Μητσοτάκη στις δυο προηγούμενες μελέτες σας για τον ιδρυτή του «επιτελικού κράτους» και τι περιμένετε με τις «34 εβδομάδες» που κυκλοφορούν την Τρίτη;

Είναι πολύ ενδιαφέρον –και ασφαλώς ενδεικτικό του τρόπου δράσης του επιτελείου Μητσοτάκη- ότι απέφυγαν να δώσουν απαντήσεις ή ακόμα και να επικρίνουν το περιεχόμενο των πρώτων μου βιβλίων. Και έχω ήδη σχολιάσει το γεγονός ότι οι ίδιες μεγάλες κυριακάτικες εφημερίδες που τα παρουσίαζαν ως «ευπώλητα» στις στήλες τους, δεν είχαν αφιερώσει ούτε γραμμή για να ενημερώσουν τους αναγνώστες τους ότι κυκλοφορούν. Αλλά τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει. Τα θέματα που θίγω σ’ αυτό το τρίτο βιβλίο και τα ντοκουμέντα της πολιτικής δράσης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορούν πλέον να μένουν αναπάντητα. Παρά το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι εταιρείες δημοσκοπήσεων πρόσκεινται στο επιτελικό κράτος δεν μπορούν να κρύψουν ότι μετά τον εκλογικό θρίαμβο του 2023 ακολουθεί η συνεχής συρρίκνωση του ποσοστού των υποστηρικτών του κ. Μητσοτάκη. Και ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ακριβώς ότι πλέον όλο και περισσότεροι πολίτες βλέπουν ότι τα «καινούργια ρούχα» του πρωθυπουργού είναι ανύπαρκτα. Και έχει δίκιο αυτός που φωνάζει σήμερα ότι «ο πρωθυπουργός είναι γυμνός». Αυτή τη «γύμνια» έχω σκοπό να αποκαλύψω στις «34 εβδομάδες του Κυριάκου Μητσοτάκη».