Τι αποκάλυψε ο Χρήστος Ροζάκης - Γιατί η συμφωνία του 2003 δεν αποτελεί νομικό προηγούμενο.

Ο Χρήστος Ροζάκης, υφυπουργός Εξωτερικών επί κυβερνήσεων Σημίτη, με άρθρο του στην «Καθημερινή» της Κυριακής (το οποίο αναδημοσιεύει σήμερα το Dnews-ΕΔΩ), αποκαλύπτει ότι το 2003 Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν πολύ κοντά σε συμφωνία, με κρίσιμα ζητήματα τόσο το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Αιγαίο, όσο και την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

Γιατί δεν προχώρησαν;

Γράφει ο Χρ. Ροζάκης:

«Το πρόβλημα του Σημίτη ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα του. Δεν νόμιζε πως μπορούσε να περάσει από το Κοινοβούλιο τις ρυθμίσεις που είχαν συζητηθεί στις διερευνητικές. Επιπλέον, με την επιτάχυνση των πρόωρων εκλογών, αυτό το πρόβλημα λάμβανε διαστάσεις, καθώς ο Σημίτης αποφάσισε να μην είναι πλέον υποψήφιος και παρέδωσε στον υπουργό των Εξωτερικών τη διαδοχή. Θεώρησε ότι ο κ. Γ. Παπανδρέου θα είναι ο νικητής των εκλογών και ότι αυτός, με τη νέα πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, θα μπορούσε να περάσει τον νόμο. Τα πράγματα δεν ήρθαν, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις του και το σχέδιο καταρρακώθηκε».

Δηλαδή το λεγόμενο «πατριωτικό ΠΑΣΟΚ» δεν επέτρεψε στον Κώστα Σημίτη να προχωρήσει τη συμφωνία, ενώ ο ίδιος έριξε το μπαλάκι στον Γιώργο Παπανδρέου να προχωρήσει το θέμα. Ο Γιώργος Παπανδρέου όμως έχασε τις εκλογές και η ευκαιρία χάθηκε.

Η κυβέρνηση Σημίτη, επίσης, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, έφτασε δυο φορές κοντά σε λύση του Μακεδονικού- τη μία πολύ κοντά. Απορία: Μήπως και εδώ ο λόγος που δεν προχώρησε τυχόν συμφωνία με την τότε FYROM ήταν το «πατριωτικό ΠΑΣΟΚ»;

Αν όντως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ήταν η αιτία που δεν μπορούσε να προχωρήσει μια τέτοια συμφωνία γιατί άραγε ο τότε πρωθυπουργός δεν ρίσκαρε, ποντάροντας στις ψήφους του τότε ΣΥΡΙΖΑ, που θα υπερκάλυπταν τις απώλειες από την «πράσινη» ΚΟ, αλλά ποντάροντας και σε διαρροές από την τότε ΝΔ; Ο Αλέξης Τσίπρας, για παράδειγμα, τόλμησε τη Συμφωνία των Πρεσπών, επιδιώκοντας ακόμα και την ανασύνθεση του κομματικού σκηνικού στη χώρα.

ΥΓ: Η όποια συμφωνία του 2023, πάντως, δεν αποτελεί προηγούμενο για το σήμερα καθώς δεν διαθέτει νομική ισχύ. Ακόμα και αν για την Τουρκία αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό «επιχείρημα».