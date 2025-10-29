Η δυσαρέσκεια από τη μη λειτουργία των οργάνων και αμφισβήτηση της προοπτικής της «αυτόνομης πορείας».

Με κινούμενη άμμο μοιάζει η κατάσταση στη Χαριλάου Τρικούπη, με το φιάσκο του μιας ημέρας διευθυντή του πολιτικού γραφείου να είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΕΒΔΟΜΗΝΤΑΧΡΟΝΩΝ: Το «όπλο» της ανανέωσης που σηματοδοτούσε η εκλογή -και επανεκλογή- του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, δείχνει να εξουδετερώνεται πλήρως, με την επιστροφή στην πρώτη γραμμή πολλών υπερεβδομηντάχρονων στελεχών. Κορυφαία περίπτωση ο Πέτρος Λάμπρου, 81 ετών, εκ των στενότερων συνεργατών του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, ανέλαβε επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ! Ο Κώστας Σκανδαλίδης, του οποίου κανείς την διορατικότητα δεν μπορεί να αμφισβητήσει επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, ο Γιάννης Κουτσούκος διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης (γεννημένος το 1957) γραμματέας της ΚΟΕΣ (Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου) κοκ. Ακόμα και ο πολυσυζητημένος -μιας ημέρας- διευθυντής του πολιτικού γραφείου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι 73 ετών. Το θέμα βεβαίως δεν είναι απλώς και μόνο αν είναι ικανοί ως πρόσωπα οι παραπάνω, αλλά αν υποβαθμίζουν την υποσχεθείσα ανανέωση, που υπήρξε βασική εξαγγελία και ανάγκη της κοινωνίας.

ΟΙ ΣΙΩΠΗΛΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ: Οι παλαιοί δημοσιογράφοι είχαν μια αρχή: Όταν εισέρχεσαι στην αίθουσα της εργασίας σου εισέρχεσαι θορυβωδώς ώστε να δουν όλοι ότι έφτασες, αλλά φεύγεις αθορύβως ώστε να νομίζουν οι περισσότεροι ότι εξακολουθείς να παραμένεις στο χώρο εργασίας. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν για την επιστροφή του συνταγματολόγου Κώστα Χρυσόγονου, που παρότι τα χρόνια των μνημονίων υπήρξε ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στο ΠΑΣΟΚ έγινε μέλος του Πολιτικού του Συμβουλίου και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ο Κ. Χρυσόγονος όμως δεν περιλαμβάνεται καν στην ΚΟΕΣ, ενώ δεν συμμετέχει στις διαδικασίες, χωρίς να ξέρει κανείς το γιατί. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πρώην υπουργό του Αλέξη Τσίπρα, τον Σταύρο Κοντονή, όπως και με τον επίσης πρώην υπουργό και εγκληματολόγο Γιάννη Πανούση, ο οποίος αν μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάποιες τοποθετήσεις του φλέρταρε ή και φλερτάρει και με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Στα αξιοπερίεργα και η αποστασιοποίηση του προέδρου από στενούς του συνεργάτες ή, έστω, η απομάκρυνσή του από αυτούς. Η περίπτωση της διευθύντριας του πολιτικού του γραφείου Έλενα Αναστασίου είναι η τελευταία αλλά όχι η μόνη. Ο εξαιρετικός Στέφανος Ξεκαλάκης ήταν μια ακόμα περίπτωση -και μια απώλεια τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και γενικότερα από το χώρο της πολιτικής- ο Αντώνης Σαουλίδης που έχει αποκλειστεί από τα όργανα κοκ.

ΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: Θέμα μεγάλης συζήτησης στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ είναι η μη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του κόμματος, με επίκεντρο το Πολιτικό Κέντρο, το Πολιτικό Συμβούλιο κοκ. Όπως και η έλλειψη συνομιλιών με κορυφαία στελέχη, ακόμα και με συνυποψηφίους του για την ηγεσία. Είναι ένα θέμα που ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να μην το σκεφτεί το επόμενο διάστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΓΚΡΙΝΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Οι «πράσινοι» βουλευτές ανησυχούν από τη δημοσκοπική στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ και κυρίως από το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση ουκ ολίγοι θα κινδυνεύσουν με μη επανεκλογή. Οι φόβοι τους αυτοί τους οδηγούν σε συνεχή εσωστρέφεια, με τον Παύλο Γερουλάνο αλλά και τους άλλους «δελφίνους» να γίνονται δέκτες παραπόνων. Η δυσαρέσκεια πάντως δεν πρόκειται να εξωτερικευτεί, καθώς το πρώτο ζητούμενο για κάθε βουλευτή είναι η συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια και η επανεκλογή του.

Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΡΕΙΑ»: Σε ουκ ολίγα στελέχη υπάρχει προβληματισμός για το αν μπορεί να αποδώσει η αυτόνομη πορεία, ιδίως στην περίπτωση που ανακοινωθεί κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Κανείς βέβαια δεν πρόκειται να αμφισβητήσει