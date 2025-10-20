Ερωτήσεις και -ορισμένες πρώτες- απαντήσεις: Θα αντέξει η κυβέρνηση; -Τι θα γίνει με τα κόμματα δεξιά της ΝΔ και τι με την προοδευτική αντιπολίτευση;-Διευκολύνεται ο Σαμαράς; - Θα αποκατασταθούν οι σχέσεις Μητσοτάκη με Τραμπ ή θα διευρυνθεί το χάσμα;

Μπορεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα να επηρεαστεί -και πόσο- από τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που αναμένονται από την πρόθεση Τραμπ για ευρύτερες διευθετήσεις στην Αν. Μεσόγειο, με πρώτο σταθμό το πενταμερές forum Ελλάδας- Τουρκίας- Αιγύπτου- Λιβύης και Κύπρου;

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» επιχειρούν να θέσουν τις ερωτήσεις και να να ανιχνεύσουν τις πρώτες απαντήσεις.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ, ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ; Κανονικά θα έπρεπε, γιατί αν η Διάσκεψη προχωρήσει στη δίκαιη αντιμετώπιση προβλημάτων της περιοχής ο πρωθυπουργός θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολιτικά σε μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά δεν είναι η ...Νέα Δημοκρατία και συνολικότερα η δεξιά παράταξη της χώρας. Να θυμίσουμε τη σύμπλευση του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ακροδεξιά και την Χρυσή Αυγή για το Μακεδονικό, ένα θέμα που ο ίδιος ο πατέρας του είχε επιχειρήσει να επιλύσει, αλλά τον έριξε -όπως υποστήριζε ο ίδιος- ο ...Αντώνης Σαμαράς! Και αν οι λύσεις που θα επιτευχθούν είναι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο έχει καλώς, αν και αυτό δεν είναι βέβαιο ότι η ΝΔ και συνολικότερα η δεξιά παράταξη μπορούν να το αντέξουν. Αν οι αποφάσεις δεν είναι δίκαιες;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ ΝΔ; Πρώτα απ΄ όλα θα διευκολύνει και θα "νομιμοποιήσει" τον Αντώνη Σαμαρά στην ίδρυση του νέου του κόμματος, ενώ είναι πολύ πιθανό στο εσωτερικό της ΝΔ να διευρύνει ακόμα περισσότερο την απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή. Όσον αφορά στα δεξιά της ΝΔ θεωρείται βέβαιον ότι θα ενισχυθούν η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού, ενώ είναι αμφίβολο τι θα πράξει η επικεφαλής της Φωνής Λογικής -και θαυμάστρια του Ντ. Τραμπ- Αφροδίτη Λατινοπούλου.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ, ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΥΝΟΗΘΟΥΝ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΗΓΕΤΕΣ; Σαφώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει στο εσωτερικό της χώρας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θα ενισχυθούν επίσης οι πρωθυπουργίσιμοι ηγέτες, όπως πχ ο Αλέξης Τσίπρας αν συγκροτήσει νέο κόμμα.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΑΜΠ; Δίκοπο μαχαίρι. Αν οι εξελίξεις είναι θετικές και η Αθήνα δεν δημιουργήσει προβλήματα βεβαίως. Αν όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά και με δεδομένες τις σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ η πρωτοβουλία για τον Μητσοτάκη. Συνολικότερα, πάντως, ο φόβος του Τραμπ θα επηρεάσει πολλές δυνάμεις και η εύνοιά του πολλά πρόσωπα και οικονομικά συμφέροντα που επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ, ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ; Αντιγράφουμε από την στήλη του υπογράφοντος στην "Απογευματινή" της Δευτέρας: Η Διάσκεψη για την Αν. Μεσόγειο (ερώτημα αν περιλαμβάνει και το Αιγαίο) εκτιμάται ότι θα διασπάσει και κόμματα της αντιπολίτευσης. Και δεν εννοούμε κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας όπως η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού ή η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ούτε, από την άλλη πλευρά από τη Νέα Αριστερά και πολύ περισσότερο από το ΚΚΕ. Εννοούμε πρωτίστως από το ΠΑΣΟΚ και δευτερευόντως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πείτε και δικαίως ακόμα δεν γνωρίζουμε καν την ατζέντα και τη σύνθεση της Διάσκεψης, προβλέπουμε τις αντιδράσεις; Ο Νίκος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, αν και "εκσυγχρονιστής" και οπαδός της πολιτικής του Κώστα Σημίτη, στα ελληνοτουρκικά έχει μια διαφορετική προσέγγιση, πιο πολύ κοντά στη σκληρή γραμμή που είχε σε πολλές εποχές ο Ανδρέου Παπανδρέου. Εν αντιθέσει με τον Γιώργο Παπανδρέου ή την Άννα Διαμαντοπούλου, τη στιγμή που Παύλος Γερουλάνος και, κυρίως, Χάρης Δούκας δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Αντιδράσεις όμως θα υπάρχουν και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς βουλευτές προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ (πχ Νίνα Κασιμάτη) ή τους Ανεξάρτητους Έλληνες (πχ Βασίλης Κόκκαλης) είναι βέβαιον -για να το πούμε κομψά- πως θα εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση η λεγόμενη "κεντρώα" αντιπολίτευση θα έχει τα προβλήματά της με τους χειρισμούς της στο θέμα της Διάσκεψης με ότι αυτό συνεπάγεται για τον παραπέρα κατακερματισμό της.