Απίστευτη αμηχανία «κυβερνητικών πηγών» που είδαν ότι οι διαπιστώσεις Καραμανλή για τη δικαιοσύνη αφορούν την ...αντιπολίτευση!

Στα τόσα χρόνια που είμαι δημοσιογράφος με δυσκολία θα θυμηθώ κάποια δήλωση «κυβερνητικών πηγών» που διαστρέβλωνε τόσο ένα γεγονός.

Ο Κώστας Καραμανλής, με την ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, επιτέθηκε ευθέως (ΕΔΩ) για πρώτη φορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και έδωσε «ασίστ» στον Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να θεωρεί πιθανό η εργαλειοποίηση των θεσμών, ιδίως της δικαιοσύνης, διαρρηγνύει τον κοινωνικό ιστό και αν δεν αντιμετωπιστεί η κατάσταση (να αλλάξει δηλαδή η κυβέρνηση) η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε εθνική τραγωδία! Τόσες σκληρές δηλώσεις δεν έχει κάνει ίσως κανείς αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης, ιδίως αυτοί που διεκδικούν το ...κέντρο!

Πώς επέλεξαν να τοποθετηθούν οι «κυβερνητικές πηγές» σε όλα αυτά;

«Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες»!

Πώς να τα σχολιάσει κανείς αυτά; Σε φτύνουν και λες ...ψιχαλίζει; Γκεμπελισμός;

Αν αφήσουμε στην άκρη τους χαρακτηρισμούς διαπιστώνουμε πως το Μαξίμου είναι πανικόβλητο, αλλά και αμήχανο ως προς την αντίδρασή του.

Δεν μπορούν να τα βάλουν με τον πρώην πρωθυπουργό και διαστρεβλώνουν τη δήλωσή του για να ...μην τα βάλουν μαζί του!

Δεν το λες και «στρατηγική» αυτή!

Μάλλον...«ταραχή» -που θα έλεγε και ο Λε Πα- το λες!