Τι δηλώνει στο Dnews ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ με αφορμή την διημερίδα «Παραγωγική Ελλάδα 2030».

Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ Παναγιώτης Κορκολής μίλησε στο Dnews για το Ινστιτούτο και τους στόχους του στη συγκυρία και για το μέλλον, με αφορμή τη διημερίδα «Παραγωγική Ελλάδα 2030», που συνδιοργανώνει το ΕΝΑ με το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) και την Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Προοδευτικής Διακυβέρνησης, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Αίθουσα Olympia).

Το ΕΝΑ μετρά σχεδόν εννιά χρόνια δραστηριότητας και διαρκούς εξέλιξης. Ποιοι είναι οι στόχοι του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών γενικά, αλλά και σε σχέση με την τρέχουσα συγκυρία;

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που έχει ως στόχο να μελετά, να αναλύει και να ερμηνεύει όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο και να επεξεργάζεται και να προτείνει στον δημόσιο διάλογο εναλλακτικές προτάσεις και εφαρμόσιμες πολιτικές, αναζητώντας αποτελεσματικές και κοινωνικά δίκαιες λύσεις σε σύγχρονες προβληματικές. Αυτό γίνεται μέσω των εκδηλώσεων, των δημοσιεύσεων, των ερευνών κοινής γνώμης και της εκδοτικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου.

Ταυτόχρονα το ΕΝΑ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την παραγωγή εναλλακτικών και προοδευτικών ιδεών στην παγκόσμια σκηνή και είναι πάντα ανοιχτό σε συνέργειες με άλλα ινστιτούτα και δεξαμενές σκέψης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επενδύοντας στη δύναμη της συνεργασίας και στην εποικοδομητική ανταλλαγή προτάσεων και καλών πρακτικών.

Πάγια θέση του ΕΝΑ είναι μέσα από τις θέσεις και τις προτάσεις του να παρεμβαίνει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση για μια δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία, με όπλο τις εναλλακτικές ιδέες που πιστεύουμε πως έχουν την δύναμη να φέρουν τις αναγκαίες αλλαγές και μετασχηματισμούς, με στόχο την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη και την κοινωνική και ψηφιακή δημοκρατία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γιατί κάποιος/α ερευνητής/ρια ή απλός πολίτης να επιλέξει να γίνει μέλος ή να στηρίξει το ΕΝΑ; Στέλνει διαρκώς μηνύματα υπέρ της συμμετοχικότητας το Ινστιτούτο...

Το ΕΝΑ είναι ένα ανοιχτό, συμμετοχικό και πλουραλιστικό εγχείρημα που στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά και στη γνώση που παράγεται συλλογικά. Αποτελεί ένα σημείο συνάντησης για όσες και όσους θέλουν να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, αποτελώντας έναν κόμβο διασύνδεσης και επικοινωνίας. Στόχος του ΕΝΑ είναι η ανάδειξη νέων επιστημόνων, ερευνητών και ερευνητριών οι οποίοι/ες μέσα από τη συλλογικότητα του Ινστιτούτου επικοινωνούν και συνεργάζονται στην παραγωγή θέσεων και προτάσεων. Παράλληλα, το ΕΝΑ επιδιώκει τη συμβολή των μελών και των φίλων του στη διαμόρφωση της επιστημονικής δραστηριότητάς του, ενώ θεωρεί ζωτικής σημασίας την αρωγή τους στην οικονομική βιωσιμότητά του, ώστε να παραμένει ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο που θα προωθεί προοδευτικές ιδέες και θέσεις χωρίς δεσμεύσεις και καταναγκασμούς

Μπορούν ινστιτούτα και δεξαμενές σκέψης όπως το ΕΝΑ να συμβάλουν καθοριστικά στον πολιτικό διάλογο και στις ζυμώσεις στη χώρα;

Ινστιτούτα όπως το ΕΝΑ μπορούν να αποτελέσουν προωθητικό παράγοντα νηφάλιου και εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου που περιλαμβάνει προγραμματικά στοιχεία, προτάσεις για την κοινωνική και πολιτική οργάνωση και θέσεις πάνω σε βασικά ιδεολογικά ζητήματα. Προφανώς και τα ινστιτούτα και οι δεξαμενές σκέψης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα κόμματα ή τα κινήματα και τον ρόλο τους, ωστόσο έχουν τη δυνατότητα, μέσα από τις δράσεις και τις δημοσιεύσεις τους να θέτουν σημαντικά ζητήματα και τεκμηριωμένες προτάσεις στον δημόσιο διάλογο. Ταυτόχρονα μπορούν να εκφράσουν ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν επιθυμεί απαραίτητα την κομματική ένταξη, αλλά ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή σε μία διαδικασία πολιτικοποίησης και ανταλλαγής ιδεών και προβληματισμών.

Το ΕΝΑ επιθυμεί διαρκώς να συμβάλλει στον διάλογο για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης Κεντροαριστεράς και της οικολογίας, εφόσον είναι ο χώρος στον οποίο εντάσσεται ιδεολογικά, συνομιλώντας με φορείς και ανθρώπους από όλο το προοδευτικό φάσμα. Για τον σκοπό αυτό συμμετέχει σε εγχειρήματα και πρωτοβουλίες που έχουν στόχο τις συνθέσεις και την διατύπωση προοδευτικών λύσεων στα σύγχρονα προβλήματα χωρίς κρυφές ατζέντες και υστερόβουλες σκέψεις. Παραμένουμε ανεξάρτητοι, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτοί για συζήτηση και σε επαφή με τις αγωνίες του προοδευτικού κόσμου. Ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τα μέλη και οι φίλοι μας εκφράζουν έντονα την ανάγκη για την ενεργό συμμετοχή και συμβολή του ΕΝΑ στον πολιτικό διάλογο.

Η άνοδος της Ακροδεξιάς είναι πλέον γεγονός στον Δυτικό Κόσμο ενώ ταυτόχρονα υποχωρεί η επιρροή της Αριστεράς - Κεντροαριστεράς. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ποιες νομίζετε θα πρέπει να είναι οι απαντήσεις της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης;

Η Δύση βιώνει τις επιπτώσεις μιας σειράς κρίσεων και ιδιαίτερα της οργής των ηττημένων της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και της όξυνσης των ανισοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Το δυτικό μοντέλο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας είναι απονομιμοποιημένο στα μάτια ενός σημαντικού κομματιού των δυτικών κοινωνιών που αισθάνονται απειλή και ανασφάλεια, καθώς βλέπουν ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις αδικίες εντός των κρατών και μεταξύ των κρατών και να προσφέρει ελπίδα.

Η ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου και η απομάκρυνσή του από τις λογικές του συστήματος τροφοδοτεί την Ακροδεξιά επειδή η Ακροδεξιά προσφέρει μια απλουστευτική ατζέντα εξαπατώντας την λαϊκή βάση, προσφέροντας δήθεν ασφάλεια στηριζόμενη σε παραδοσιακές αξίες, στρέφοντας τον θυμό των παραμελημένων, εναντίον εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών.

Αριστερά και Κεντροαριστερά δεν έχουν βρει απάντηση στην άνοδο της Ακροδεξιάς, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι πάλαι ποτέ κυριαρχούσες δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας έκαναν δεξιά στροφή, αποτελώντας για τις κοινωνίες κομμάτι του συστήματος. Η ευρύτερη Aριστερά χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό, έλλειμμα οράματος, απώλεια της εμπιστοσύνης- απώλεια της σύνδεσής της με τις κοινωνικές δυνάμεις που κανονικά θα ήθελε/έπρεπε να εκπροσωπεί. Η ευρύτερη προοδευτική παράταξη οφείλει να ακολουθήσει μία προσέγγιση «από τα κάτω», να έρθει εκ νέου κοντά στα λαϊκά στρώματα, να αφουγκραστεί τις ανησυχίες τους, να ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους, να δώσει πειστικές απαντήσεις στις ανάγκες τους και να αντιμετωπίσει την ανασφάλειά τους. Σε μια εποχή που έχει κηρυχθεί το τέλος των μεγάλων αφηγημάτων και χαρακτηρίζεται από κυνισμό, υποκρισία, συγκρούσεις κάθε είδους και γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, η ευρύτερη Αριστερά πρέπει παράλληλα να δουλέψει στην κατεύθυνση διατύπωσης ενός νέου οράματος για μια δικαιότερη και δημοκρατικότερη κοινωνική κατασκευή. Να δώσει ξανά ελπίδα. Να γίνει ξανά μετασχηματιστική δύναμη. Καθόλου εύκολο εγχείρημα, αλλά αναγκαίο. Επιμέρους επιτυχή παραδείγματα μπορεί να βρει κανείς αρκετά. Από την ανασυγκρότηση και πρόσφατη εκλογική επιτυχία του Die Linke μέχρι την υποψηφιότητα του Μαμντάνι για την Δήμο της Ν. Υόρκης. Πρέπει να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις πετυχημένες πολιτικές πρακτικές. Το ΕΝΑ δουλεύει ήδη σε αυτή την κατεύθυνση.