Γιατί ο πρωθυπουργός αποκλείει τις πρόωρες εκλογές, που τις θεωρεί «καταστροφικές»- Μεγάλο ερώτημα αν αντέχει-Αποκλειστικές πληροφορίες.

Δυο Κυριακές του Μαρτίου έχει «κυκλώσει» ο πρωθυπουργός για την διεξαγωγή των επόμενων εθνικών εκλογών.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου και την Κυριακή 15 Μαρτίου του 2027.

Και δυο Κυριακές του Απριλίου 2027 για τις δεύτερες εκλογές, τις οποίες θεωρεί βέβαιες: Την Κυριακή 12 και την Κυριακή 19 Απριλίου.

Σε αυτό το διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζει τη διπλή εκλογική αναμέτρηση, με επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας τον ίδιο.

Ταυτόχρονα έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, οι οποίες φέρεται να εκτιμά ότι θα είναι καταστροφικές για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θα μπορέσει να αντέξει μέχρι τότε.

Η εκτίμηση του Μαξίμου είναι πως με τα σημερινά δεδομένα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός θα αντέξουν έστω και αν δημοσκοπικά δεν υπάρχει καμία ελπίδα η ΝΔ να σημειώσει υψηλότερο ποσοστό από αυτό που έλαβε στις τελευταίες ευρωεκλογές: Το 28,31% του Ιουνίου 2024 ήταν το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό των 51 χρόνων της ιστορίας της -το χειρότερο ήταν το 18,85% των εθνικών εκλογών του Μαΐου του 2012, υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο όμως έφτασε στο 29,66% στις δεύτερες εκλογές ένα μήνα μετά, τον Ιούνιο, με το σχηματισμό κυβέρνησης Σαμαρά -Βενιζέλου με τη συμμετοχή και της ΔΗΜΑΡ του Φώτη Κουβέλη, η οποία αποχώρησε από την κυβέρνηση λίγους μήνες μετά, με αφορμή το κλείσιμο της ΕΡΤ. Στις ευρωεκλογές του 2025, ωστόσο, με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη η ΝΔ έλαβε το χαμηλότερο αριθμό ψήφων που έχει λάβει στα 51 χρόνια της ιστορίας της!

Παρότι όμως η εκτίμηση είναι πως η κυβέρνηση θα αντέξει ως τις κάλπες με τα σημερινά δεδομένα, βεβαιότητα δεν υπάρχει ούτε σε πολλούς συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Και αυτό καθώς οι επικείμενες αποκαλύψεις για μείζονα σκάνδαλα ενδέχεται να αγγίξουν συγκεκριμένους υπουργούς, ενώ πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο απρόοπτων γεγονότων που αν είναι αρνητικά η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντέξει...

ΥΓ: Το 2027 η 25η Μαρτίου είναι ημέρα Πέμπτη, ενώ το Πάσχα πέφτει στις 2 Μαΐου. Το αναφέρουμε γιατί επηρεάζουν την επιλογή της Κυριακής που θα διεξαχθούν οι κάλπες.