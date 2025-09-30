Ο Άδωνις «ξεδίπλωσε» την μισή στρατηγική: Με πρώτη τη ΝΔ κυβέρνηση μόνο αν είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης.

Κανείς πλέον δεν μιλάει στη Νέα Δημοκρατία για αυτοδυναμία. Όλοι καταλαβαίνουν πως μοναδικός στόχος του Μαξίμου είναι η πρώτη θέση με ένα «αξιοπρεπές» ποσοστό στις εκλογές, προκειμένου ο Κ. Μητσοτάκης να ελέγξει τις εξελίξεις την επόμενη μέρα και αν είναι δυνατόν να παραμείνει στην ηγεσία της ΝΔ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», διεμήνυσε πως εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και δεν έχει αυτοδυναμία τότε κυβέρνηση συνεργασίας δεν μπορεί να σχηματιστεί παρά μόνο με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι μετρήσεις δείχνουν πως πιθανότατα ακόμα και τίποτε να μην αλλάξει έως τότε, πχ να συγκροτηθούν νέα κομματικά σχήματα που θα αλλάξουν άρδην το κομματικό σκηνικό περικόπτοντας δυνάμεις από τη ΝΔ (Σαμαράς) ή ισχυροποιώντας την εναλλακτική λύση διακυβέρνησης (Τσίπρας), η ΝΔ μάλλον δεν θα είναι σε θέση να επιβάλλει το πρόσωπο του πρωθυπουργού. Ο υπογράφων, επίσης, δεν συμφωνεί με την άποψη ότι ο Κ. Μητσοτάκης είναι κολλημένος με την καρέκλα μετά από επτά χρόνια στη θέση του πρωθυπουργού.

Σιγά αλλά σταθερά θα αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερες πιθανότητες κυβερνήσεις όπως αυτές «ειδικού σκοπού». Προ καιρού, μάλιστα, τα «Παιχνίδια Εξουσίας» είχαν αποκαλύψει τα σενάρια για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα προκειμένου η χώρα να ασκήσει χωρίς προβλήματα την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Άλλα σενάρια θέλουν πρωθυπουργό τον Ευάγγελο Βενιζέλο και άλλα, πιο μειοψηφικά, εφόσον αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων, τον Χρήστο Ράμμο. Σενάρια επίσης υπάρχουν για αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ «εν πλω», εφόσον η κατάσταση για το κυβερνών κόμμα χειροτερέψει, κατά τα πρότυπα της αλλαγής εξουσίας στο ΠΑΣΟΚ το 2004, με τον Κώστα Σημίτη να παραδίνει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στον Γιώργο Παπανδρέου. Σε μια τέτοια περίπτωση απόλυτο φαβορί για την ηγεσία της ΝΔ είναι ο Νίκος Δένδιας.

Σε κάθε δε περίπτωση το ευνοϊκότερο σενάριο αυτή τη στιγμή για τον Κ. Μητσοτάκη είναι να αναδειχθεί η ΝΔ πρώτη δύναμη, με τον ίδιο να έχει τη δυνατότητα ελέγχου των εξελίξεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης και την επόμενη μέρα, με «φίλιο» προς αυτόν πρόσωπο στην πρωθυπουργία. Και πάντα υπό την προϋπόθεση ο Κ. Μητσοτάκης να κατορθώσει να φτάσει έως τις κάλπες με ελεγχόμενη την κατάσταση.