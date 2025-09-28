Πώς περιγράφει τη σημερινή κατάσταση το Κ-Report.

Με κινούμενη άμμο μοιάζει το πολιτικό σύστημα, καθώς η ΔΕΘ δεν απέδωσε ούτε για την κυβέρνηση, ούτε για την αξιωματική αντιπολίτευση. Αντιθέτως, δείχνει να το διαπερνά όλο και περισσότερο και μάλιστα οριζόντια, η ένταση και η νευρικότητα.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν την ανάλυση επί του θέματος του K-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα που κυκλοφορεί συνδρομητικά σε καθημερινή βάση με πλούσια ύλη:

Μια ματιά στην κεντρική πολιτική σκηνή δείχνει ότι από τα δημοσκοπικά ευρήματα ουδείς είναι ευχαριστημένος. Αντιθέτως η ένταση και η νευρικότητα διαπερνούν οριζόντια το κομματικό σύστημα:

Γκρίνια στη ΝΔ: Στο κυβερνητικό κόμμα τείνει να εμπεδωθεί η αντίληψη ότι η αυτοδυναμία απομακρύνεται καθώς το αρνητικό φορτίο από τη Ν. Υόρκη προστίθεται στις εσωτερικές εξελίξεις. (α) Στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ (που θυμώνει τους αγρότες, γιατί «εξαιτίας των Πόρσε» θα καθυστερήσουν να πάρουν ενισχύσεις) και αγχώνει τους βουλευτές, ενόψει της νέας δικογραφίας που θα περιέχει τα ονόματα κάποιων εξ αυτών. (β) Στην κακή διαχείριση της εξέλιξης της τραγωδίας των Τεμπών. Και (γ) στις εσωτερικές συγκρούσεις, όπως αυτές που εκπορεύονται από το κόψιμο του Γρ. Δημητριάδη από μια υπεσχημένη κεντρική θέση στη ΝΔ.

Εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ: Η προσδοκία ότι η κατάθεση μιας ολοκληρωμένη κυβερνητικής πρότασης στη ΔΕΘ θα ενίσχυε την εικόνα κυβερνησιμότητας και τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος, δεν επιβεβαιώνεται. Αντιθέτως, όπως φάνηκε εντονότερα τις προηγούμενες ημέρες, το γνωστό σπορ των διαγκωνισμών στελεχών τείνει να βυθίσει το κόμμα σε νέο κύκλο εσωστρέφειας και το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ να χαθεί μέσα στην κακοφωνία εσωκομματικών αντιπαραθέσεων.

Δύο γραμμές στον ΣΥΡΙΖΑ: Η ηγεσία του αναζητεί στην παροχολογία το αντίδοτο στη μικρή απήχηση. Στη ΔΕΘ ο Σ. Φάμελος παρουσίασε παροχές ύψους πολλών (άνω των 10) δισ. ευρώ, περίπου τις ίδιες που είχε παρουσιάσει πέρυσι ο τότε πρόεδρος, Στ. Κασσελάκης, με αρχιτέκτονες -τότε και τώρα- τους Ν. Παππά και Π. Πολάκη. Ο Σ. Φάμελος ζήτησε να εγκριθούν αναδρομικά αυτές οι εξαγγελίες από την Π. Γ. την περασμένη Παρασκευή, αλλά ο Γ. Ραγκούσης -εκλεγμένος μακράν με τις περισσότερες ψήφους στην ΚΕ- τις καταψήφισε, χαρακτηρίζοντάς τις εκτός δημοσιονομικής πραγματικότητας.

Το «κόμμα Τσίπρα»: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα πολιτικής και φυσιογνωμίας, που δεν λύθηκε τα προηγούμενα χρόνια και κορυφώνεται προϊόντος του χρόνου. Τα δημοσκοπικά ποσοστά του είναι χαμηλά ήδη από το α΄ τρίμηνο φέτος, πολύ πριν όποια συζήτηση περί κόμματος Τσίπρα. Η ηγεσία του κόμματος, ωστόσο, φαίνεται να παρασύρεται από άσπονδους φίλους του πρώην πρωθυπουργού (Ν. Παππά, Π. Πολάκη, Ρ. Δούρου) και να στοχοποιεί ως υπαίτιο της κατάστασης τον Αλ. Τσίπρα, επειδή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Μάλιστα, στελέχη προσκείμενα στον Π. Πολάκη πρότειναν να υπογράψουν δηλώσεις νομιμοφροσύνης οι βουλευτές, ότι «δεν θα αυτομολήσουν στον αποστάτη Τσίπρα»...