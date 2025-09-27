Προτάσσουν το θέμα της «εικόνας μπροστά στον άγνωστο Στρατιώτη». Στο στόχαστρο και ο... δήμαρχος Αθηναίων!

Σκληραίνει πλέον τη στάση της η κυβέρνηση απέναντι στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει στο Dnews (ΕΔΩ) η Λώρα Ιωάννου. Με μια τακτική κίνηση η ηγεσία της δικαιοσύνης ικανοποιεί κατά το ήμισυ το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, κάνοντας δεκτό το αίτημα της εκταφής, αλλά αρνείται το δεύτερο μέρος του αιτήματος, τον τοξολογικό έλεγχο.

Με τα φιλικά της μέσα η κυβέρνηση εμφανίζει την απόφαση της δικαιοσύνης (που μέχρι χθες θεωρούσε το αίτημα περίπου ως παράνομο) ως ικανοποίηση του αιτήματος του απεργού πείνας, με πρώτα θέματα με τίτλους όπως «η εισαγγελέας έκανε δεκτό το αίτημα Ρούτσι», επιχειρώντας να απαξιώσει και να εμφανίσει στη συνέχεια ως «αδιάλλακτο» και «υποκινούμενο» τον πατέρα -που όμως θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για τη δικαίωση του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Επόμενο βήμα φέρεται να είναι η «επιχείρηση απομάκρυνσης» του Πάνου Ρούτσι από την πλατεία Συντάγματος! «Επιχείρημα» θα είναι «η κατάσταση που επικρατεί μπροστά από τον ιερό χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη» (!), με ακροδεξιούς και δεξιούς κύκλους να πιέζουν ήδη μέσω του διαδικτύου προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πάνδημη στήριξη στον πατέρα υπουργό πείνας, πάντως, δεν επιτρέπει μια τέτοια ενέργεια καθώς θα βγάλει όλο τον κόσμο στο δρόμο -και συνεπώς θα χρειαστεί μια αφορμή. Τέτοια πχ μπορεί να είναι εκτεταμένα επεισόδια μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, κάτι για το οποίο προειδοποίησε από την περασμένη Κυριακή ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι.

Δεν γνωρίζουμε αν τελικά θα επιχειρηθεί μια τέτοια ακραία κίνηση από την κυβέρνηση, η συζήτηση όμως για τον τρόπο που αυτό θα μπορούσε να γίνει είναι υπαρκτή.

Στο στόχαστρο μάλιστα σχεδιάζεται να μπει και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας (ο άνθρωπος που ...φταίει για όλα!) γιατί δεν κρατάει καθαρό τον ιερό χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη! Και εδώ όμως δυσκολεύονται οι εμπνευστές του -αποτρόπαιου συνολικού αυτού σχεδίου- καθώς την ευθύνη καθαριότητας του χώρου έχει ο Φρούραρχος της Βουλής, ο οποίος και απευθύνει τα σχετικά αιτήματα για την καθαριότητα του χώρου στον Δήμο Αθηναίων και στις υπηρεσίες του. Και προφανώς είναι αδιανόητο η Βουλή να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» ελπίζουν να επικρατήσει η ψυχραιμία και η κυβέρνηση να εγκαταλείψει την τακτική της συγκάλυψης, όπως και η ηγεσία της δικαιοσύνης να σταματήσει να αποτελεί σε πολλά ζητήματα παρακολούθημα της κυβέρνησης. Και να κατανοήσουν όλοι πως «τα Τέμπη» θα φύγουν από την πολιτική ατζέντα ΜΟΝΟ αν επέλθει η ΚΑΘΑΡΣΗ!