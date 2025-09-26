Στον τωρινό προϋπολογισμό που τρέχει μέχρι το 2027, οι αγρότες της Ε.Ε. πήραν 387 δις ευρώ, σύμφωνα με την ΚΑΠ. Στο νέο προϋπολογισμό από 2028-2034 σχεδιάζεται να πάρουν 300 δις ενώ ο αμυντικός προϋπολογισμός θα φτάσει τα 131 δις. Πέντε φορές περισσότερο από τον τρέχοντα.

Από τον συνεργάτη του Dnews και φίλο της στήλης Νίκο Τόσκα πήραμε και δημοσιεύουμε κείμενο με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από το POLITICO.

Σύμφωνα με το Politico (15 Σεπτεμβρίου 2025) το μεγάλο δίλημμα στον επόμενο προϋπολογισμό της Ε.Ε. είναι «Τανκς ή τρακτέρ».

Στον τωρινό προϋπολογισμό που τρέχει μέχρι το 2027, οι αγρότες της Ε.Ε. πήραν 387 δις ευρώ, σύμφωνα με την ΚΑΠ. Στο νέο προϋπολογισμό από 2028-2034 σχεδιάζεται να πάρουν 300 δις ενώ ο αμυντικός προϋπολογισμός θα φτάσει τα 131 δις. Πέντε φορές περισσότερο από τον τρέχοντα.

Υπόψη ότι ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει το 1,8 τρις.

Η φον ντερ Λαιεν δήλωσε ότι «Η ασφάλεια είναι πρωταρχική φροντίδα για πολίτες και κυβερνήσεις και θα ενδυναμώσει τη βιομηχανική βάση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όμως οι αγρότες είδαν το δικό τους μερίδιο στον προϋπολογισμό να πέφτει από το 70% που ήταν το 1980 στο 25% το 2023.

Οι αγροτοσυνδικαλιστές φωνάζουν ότι σε λίγα χρόνια τα προϊόντα θα εισάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.

Το λόμπυ των αγροτών είναι ισχυρό και μπορεί να μειώσει τα 131 δις για εξοπλισμούς αλλά ήδη υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στον προϋπολογισμό για εξοπλισμούς και στον αντίστοιχο για το διάστημα. Κάτι που είναι συγγενές και εξυπηρετούνται αμοιβαία.

Το πάνω χέρι για την ώρα έχουν οι ηγεσίες της ΕΚΤ, ο Ντράγκι, η Μελόνι, ο Μακρόν, που ζητούν να γίνει η Ευρώπη σοβαρός στρατιωτικός παίχτης για να επιβιώσει ανάμεσα στους μεγάλους.