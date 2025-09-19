Μίνιμουμ 50 από τους σημερινούς βουλευτές δεν επανεκλέγονται!

Πανηγυρίζουν (!) κάποια κυβερνητικά μέσα για τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας με πρώτα θέματα ακόμα και πως η ΝΔ αυξάνει τα ποσοστά των ευρωεκλογών!

Το στελεχιακό δυναμικό της ΝΔ, ωστόσο, μάλλον το τρώει η αγωνία, για να μην πούμε πως τα έχει βάψει μαύρα.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, βλέπετε, πέραν της εγκατάλειψης κάθε σκέψης για αυτοδυναμία, προκύπτει και κάτι ακόμα: Η ΝΔ θα εκλέξει στις προσεχείς εκλογές λιγότερους από 120 βουλευτές! Με 28%, πχ, ποσοστό που δεν προκύπτει από πουθενά παρά μόνο από την εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ θα λάβει από το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών που δίνει ο εκλογικός νόμος στο πρώτο κόμμα μόλις 6 έδρες!

Μεταξύ εκείνων των βουλευτών, μάλιστα, που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός νέας Βουλής είναι κορυφαίοι υπουργοί, είτε πχ στην Α΄ Αθηνών, είτε στον Βόρειο Τομέα, είτε στο Νότιο της Α΄ Αθηνών.

Έτσι δικαιολογείται και το μουντό κλίμα μεταξύ των βουλευτών, έτσι και η κατάσταση κινούμενης άμμου που δημιουργείται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα...