Οι δυο πρώην πρωθυπουργοί δεν πρόκειται να αλλάξουν στρατηγική!

Διαρρέει και… ξαναδιαρρέει το Μέγαρο Μαξίμου ότι ο πρωθυπουργός μετά την «διεύρυνση» με τον Ανδρέα Λοβέρδο θα κάνει… «άνοιγμα» (!) στον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά.

Στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, βεβαίως, παρά τις διαρροές που γινόταν δεν έγινε κανένα «άνοιγμα» στους δυο πρώην πρωθυπουργούς.

Το ίδιο και στη συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Κ. Μητσοτάκης γνωρίζει άλλωστε πως όσα «ανοίγματα» και αν τυχόν έκανε, δεν πρόκειται να βρουν ανταπόκριση ούτε από τον Κώστα Καραμανλή, ούτε από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είναι και πολύ πιθανό να ιδρύσει νέο κόμμα, δημιουργώντας επιπλέον - και αξεπέραστα - προβλήματα στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι δε χαρακτηριστικό πως βασικά σημεία της χθεσινής του συνέντευξης δεν πρέπει να βρήκαν καμία απήχηση στους δυο πρώην πρωθυπουργούς.

Το πόσο θα δυσκολεύσει η κατάσταση στο εσωτερικό της ΝΔ δεν θα φανεί άλλωστε μόνο με τη μη ανταπόκριση Καραμανλή και Σαμαρά σε τυχόν «άνοιγμα». Θα φανεί πρωτίστως όταν συνεχίσουν τα ίδια δημοσκοπικά ποσοστά που λαμβάνει σήμερα η ΝΔ και που - όπως έδειξαν όλες μα όλες οι τωρινές δημοσκοπήσεις μετά την τόσο πολυδιαφημισμένη ΔΕΘ - η ΝΔ με δυσκολία πλησιάζει το ποσοστό των ευρωεκλογών. Σε μια τέτοια περίπτωση πάνω από 50-60 βουλευτές της ΝΔ δεν θα ξαναεκλεγούν, με αποτέλεσμα να αποτελέσουν την επόμενη μεγάλη καύσιμη ύλη στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, ενώ θα ενισχυθούν φυγόκεντρες τάσεις προς άλλα κόμματα.

Σε κάθε περίπτωση Καραμανλής και Σαμαράς, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, δεν πρόκειται να ανταποκριθούν σε οποιοδήποτε «άνοιγμα» του πρωθυπουργού- και όπως πιστεύουν δεν πρόκειται να… εκτεθούν καθόλου!