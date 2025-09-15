Ποιες υποθέσεις επιστρέφουν στο προσκήνιο και ποιες δίκες αναμένοντα- Γιατί οι δημοσκοπήσεις χτυπούν ...καμπάνα!

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση επιχειρεί να μείνουν στη δημόσια συζήτηση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ώστε να αλλάξει η πολιτική ατζέντα, οι υποθέσεις της διαφθοράς -της σκανδαλολογίας για το Μαξίμου, των σκανδάλων για την αντιπολίτευση- επιστρέφουν στην ατζέντα. Το πρόβλημα είναι σοβαρό καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα "Παραπολιτικά" το Σάββατο, η διαφορά τείνει να "κάψει" την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, το 58,3% θεωρεί ότι η διαφθορά επί Κυριάκου Μητσοτάκη αυξήθηκε, το 27,8% παραμένει η ίδια και μόλις το 13,4% ότι η διαφθορά περιορίστηκε.

-Σήμερα Δευτέρα ξεκινούν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα διαρκέσει έως τα Χριστούγεννα. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα επιδιώξει να διαχυθούν οι ευθύνες του σκανδάλου, όμως αρκεί να σκεφτεί κανείς τις επιπτώσεις που θα έχει η εμφάνιση του "Φραπέ", του "Χασάπη" ή της "γαλάζιας" πολιτεύτριας με τη Φεράρι!

-Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλωστε, θα έρθει ίσως και σε δέκα μέρες ξανά στην επικαιρότητα, με τη νέα δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για άρση ασυλίας σε ουκ ολίγους "γαλάζιους" βουλευτές με την κατηγορία για προτροπή θεσμικών παραγόντων σε παρανομία. Το Μαξίμου προσανατολίστηκε κάποια στιγμή στην κατά περίπτωση άρση της ασυλίας κάτι όμως που μάλλον θα ξανασκεφτεί και θα άρει την ασυλία όλων, με ότι επιπτώσεις μπορεί αυτό να έχει.

-Η τραγωδία των Τεμπών αναμένεται επίσης το επόμενο διάστημα να επανέλθει στην επικαιρότητα. Έως το Νοέμβριο θα ληφθούν οι αποφάσεις για την παραπομπή ή όχι του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, ενώ για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή δεν ξεκίνησαν ακόμα οι συνεδριάσεις και οι ανακρίσεις στο Δικαστικό Συμβούλιο. Δικαστικές πηγές θεωρούν πως ένα τουλάχιστον Ειδικό Δικαστήριο θα στηθεί. Τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει η δίκη για τους 36 κατηγορούμενους, ενώ ήδη οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν τη μετατροπή της κατηγορίας των πολιτικών προσώπων από πλημμέλημα σε κακούργημα.

-Στις 24 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η δίκη για τις υποκλοπές, όπου θα παραστούν ως μάρτυρες μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Εκ των πραγμάτων στη δημόσια συζήτηση θα έρθουν ξανά τα πολιτικά πρόσωπα που πρωτοστάτησαν στην πραγματοποίηση των υποκλοπών, οι δικαστικοί που εγκαλούνται ότι συνέβαλαν στην συγκάλυψη, αλλά και τα επιχειρηματικά πρόσωπα που θα βρεθούν στο εδώλιο και που κατηγορούνται για σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα.

-Δυο ακριβώς μήνες αργότερα, στις 24 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η δίκη για τη διαρροή των e-mails των αποδήμων πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Στο εδώλιο θα καθίσουν η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ Νίκος Θεοδωρόπουλος, αλλά και ο τότε οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης της ΝΔ Μένιος Κορομηλάς.

-Τέλος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και τυχόν άλλες δικογραφίες, για άλλα θέματα, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, μια από τα ίδια;

Σήμερα Δευτέρα ξεκινούν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΕΚΕΠΕ.

Θυμίζουμε:

-Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όταν δεν ήθελε να συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, έχει παραδεχθεί δημοσίως σε πολύ κατηγορηματικούς τόνους πως καμία Εξεταστική δεν έχει βγάλει ποτέ αποτέλεσμα. "Θεωρώ ότι είναι ένα δομικό πρόβλημα των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής και, όπως πολλές άλλες, δεν έχουν καταφέρει να διαφωτίσουν την κοινή γνώμη" είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Την άποψη πως η Εξεταστική δεν βγάζει κανένα αποτέλεσμα είχαν υποστηρίξει και άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος με πρώτη την Ντόρα Μπακογιάννη.

-Την επιλογή της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η αντιπολίτευση την είχε χαρακτηρίσει ως επιλογή συγκάλυψης, επιμένοντας στη λύση της Προανακριτικής- λύση που απορρίφθηκε από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία με αμφιλεγόμενες μεθοδεύσεις.

Όλες δηλαδή οι πολιτικές δυνάμεις της Βουλής προεξοφλούν ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρόκειται να βγάλει αποτέλεσμα. Ερώτημα: Γιατί την κάνουν;

(Το κείμενο έχει γραφτεί και δημοσιεύεται στην «Απογευματινή» της Δευτέρας)