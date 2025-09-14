Σε δυσχερή σχέση ο πρωθυπουργός αναγκάζεται να διαφημίζει μέτρα όπως η λειτουργία του μετρό το Σαββατόβραδο και να πηγαίνει σε σπίτι δικαιούχου κατ΄ οίκον φαρμάκων!

Μόνο μέσα σε μία μέρα: Πήγε στο μετρό του Συντάγματος και ανέβασε βίντεο στο tik tok για την 24ωρη λειτουργία το Σάββατο βράδυ, ενώ επισκέφτηκε και σπίτι δικαιούχου κατ΄ οίκον φαρμάκων!

Κάποιες παρατηρήσεις επί αυτού που δεν θα είναι αρεστές αλλά αν τις προσέξουν στο Μαξίμου ίσως τα πράγματα να είναι καλύτερα για τους ίδιους:

-Σε οποιοδήποτε πολιτισμένο κράτος η λειτουργία του μετρό όλο το 24ωρο κάθε Σάββατο θα ανακοινωνόταν με μια απλή ανακοίνωση ή, έστω, με μια συνέντευξη του αρμόδιου υπουργού. Αλλά η Ελλάδα δεν είναι κανονική χώρα. Εδώ ο πρωθυπουργός πήγε σε ένα επί τούτου διαμορφωμένο αμαξοστάσιο όπου η κυβέρνηση θα παραλάμβανε ...τριάντα λεωφορεία!

-Σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα ο πρωθυπουργός θα πήγαινε (έστω μια φορά στα επτά χρόνια που βρίσκεται στο Μαξίμου) να δει την κατάσταση στον ΗΣΑΠ, να μπει σε ένα βαγόνι του μετρό χωρίς κλιματιστικό και με τους επιβάτες να στοιβάζονται σαν σακιά αφού ο χρόνος που περνά από το σταθμό είναι συνήθως διπλάσιος του προβλεπομένου ή σε μια στάση λεωφορείου σε ώρα αιχμής. Αν ήθελε βεβαίως να αντιμετωπίσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα του χώρου και όχι να δημιουργήσει εντυπώσεις και success story (ιστορία επιτυχίας).

-Ο πρωθυπουργός σπαταλά προσωπικό κεφάλαιο, δεν το αυξάνει από τέτοιες ενέργειες. Εμφανίζεται ως λαϊκιστής και όχι ως πολιτικός που ενδιαφέρεται για τα προβλήματα. Και όσο περνάει ο καιρός τόσο οι δράσεις αυτές θα έχουν αντίθετο του επιδιωκόμενου αποτέλεσμα. Ας μελετήσουν στο Μαξίμου αντίστοιχες δράσεις του Κώστα Σημίτη και θα κατανοήσουν τα αποτελέσματά τους.

-Οι ενέργειες αυτές γίνονται προφανώς γιατί η κυβέρνηση σε δύσκολη θέση και έχει ανάγκη προβολής ελάσσονων δράσεων ως μείζονων γεγονότων. Και αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει, δεν είναι πολιτικά ηλίθιος όπως κάποιοι λευκογιακάδες και κάποια μέσα ενημέρωσης νομίζουν!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάντοτε στημένα στιγμιότυπα προβολής του εαυτού του. Η γραμματέας της ΟΝΝΕΔ που του έλεγε «καλέ τι γκόμενος είσαι εσύ», ο καουμπόι... Ρίγκο στον κάμπο της Λάρισας, η τυχαία συνάντηση με Έλληνα ταξιτζή στη Νέα Υόρκη! Τότε ήταν στα πάνω του πολιτικά, τώρα η κυβέρνηση είναι σε πτωτική πορεία. Ως γνωστόν δε με παλαιά εισιτήρια δεν ταξιδεύει κανείς!