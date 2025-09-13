Εμφυλιοπολεμικό κλίμα από «Ομάδα Αλήθειας»: Το Μαξίμου πρέπει να πάρει θέση!

Επιχειρούν να μεταφέρουν στη χώρα την πολιτική βία που κυριαρχεί στην Αμερική, επαναφέροντας το πολιτικό μίσος της μετεμφυλιακής περιόδου και της χούντας. Το χειρότερο που χρειάζεται η χώρα!

"Η "Ομάδα Αλήθειας" πάει τον Μητσοτάκη στον... Γράμμο» έγραψε την Παρασκευή ο Νίκος Ανδριόπουλος (ΕΔΩ) στο Dnews -και είχε δίκιο!

Η "Ομάδα Αλήθειας", με το βίντεό της επιχειρεί να επαναφέρει στην πολιτική ατζέντα της δεξιάς την εποχή του εμφυλίου και της μετεμφυλιακής περιόδου καθώς και της χούντας, περίοδο που πλήρωσε αρκετά η χώρα και που στοίχησε την καθυστέρησή της στην ανάπτυξη, σε μια ελλειμματική «δημοκρατία» και σε διώξεις, δολοφονίες και... Μακρονήσια!

Μια περίοδο που σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό την άφησε πίσω της η Ελλάδα της μεταπολίτευσης, αλλά τώρα πλέον το κεκτημένο αυτό αμφισβητείται.

Είναι φανερό πως η «Ομάδα Αλήθειας» επιδιώκει επίσης, να μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας το εμφυλιοπολεμικό κλίμα που με επιλογή Τραμπ τείνει να επικρατήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδίως μετά τη δολοφονία Κερκ που ο πρόεδρος της χώρας Ντ. Τραμπ χρεώνει στη «ριζοσπαστική αριστερά», «φωτογραφίζοντας» με τον όρο αυτό (τουλάχιστον αρχικά) και τους... Δημοκρατικούς!

Ο Θάνος Πλεύρης, άλλωστε, δεν δίστασε σε δηλώσεις του να δείξει πως ενστερνίζεται τις απόψεις της ακροδεξιάς για τη δολοφονία Κλερκ, ενώ έτερος υπουργός, στοχοποιούμενος από ανοήτους του διαδικτύου τροφοδοτεί το κλίμα. Αργά δε αλλά σταθερά, αλλά και με «όπλο» τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου που υιοθετεί τις επικίνδυνες θεωρίες των δυο άκρων, αρχίζει και στοχοποιείται το ΚΚΕ!

Για το θέμα επιβάλλεται να λάβει θέση το Μαξίμου, το οποίο στήριξε την «Ομάδα Αλήθειας»- με τα τόσα... ψέματα- στις αποκαλύψεις που έγιναν για τον τρόπο χρηματοδότησης των συντελεστών της, ενώ πρόσφατα, στην τελευταία της εκδήλωση, συμμετείχαν ως ομιλητές και υπουργοί, μεταξύ των οποίων και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι διαρροές από στελέχη του Μαξίμου ότι πίσω από τη νέα στρατηγική και το βίντεο της «Ομάδας Αλήθειας» βρίσκεται ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν αποτελεί εξήγηση.

Το ερώτημα είναι και παραμένει: Ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, θα καταδικάσουν την πρόκληση και την τοξικότητα της «Ομάδας Αλήθειας»; Αναμένουμε- όπως και τις αντιδράσεις από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης...