Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιχνίδια Εξουσίας

Εμφυλιοπολεμικό κλίμα από «Ομάδα Αλήθειας»: Το Μαξίμου πρέπει να πάρει θέση!

Εμφυλιοπολεμικό κλίμα από «Ομάδα Αλήθειας»: Το Μαξίμου πρέπει να πάρει θέση! Φωτογραφία: Eurokinissi
Επιχειρούν να μεταφέρουν στη χώρα την πολιτική βία που κυριαρχεί στην Αμερική, επαναφέροντας το πολιτικό μίσος της μετεμφυλιακής περιόδου και της χούντας. Το χειρότερο που χρειάζεται η χώρα!

"Η "Ομάδα Αλήθειας" πάει τον Μητσοτάκη στον... Γράμμο» έγραψε την Παρασκευή ο Νίκος Ανδριόπουλος (ΕΔΩ) στο Dnews -και είχε δίκιο!

Η "Ομάδα Αλήθειας", με το βίντεό της επιχειρεί να επαναφέρει στην πολιτική ατζέντα της δεξιάς την εποχή του εμφυλίου και της μετεμφυλιακής περιόδου καθώς και της χούντας, περίοδο που πλήρωσε αρκετά η χώρα και που στοίχησε την καθυστέρησή της στην ανάπτυξη, σε μια ελλειμματική «δημοκρατία» και σε διώξεις, δολοφονίες και... Μακρονήσια!

Μια περίοδο που σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό την άφησε πίσω της η Ελλάδα της μεταπολίτευσης, αλλά τώρα πλέον το κεκτημένο αυτό αμφισβητείται.

Είναι φανερό πως η «Ομάδα Αλήθειας» επιδιώκει επίσης, να μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας το εμφυλιοπολεμικό κλίμα που με επιλογή Τραμπ τείνει να επικρατήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδίως μετά τη δολοφονία Κερκ που ο πρόεδρος της χώρας Ντ. Τραμπ χρεώνει στη «ριζοσπαστική αριστερά», «φωτογραφίζοντας» με τον όρο αυτό (τουλάχιστον αρχικά) και τους... Δημοκρατικούς!

Ο Θάνος Πλεύρης, άλλωστε, δεν δίστασε σε δηλώσεις του να δείξει πως ενστερνίζεται τις απόψεις της ακροδεξιάς για τη δολοφονία Κλερκ, ενώ έτερος υπουργός, στοχοποιούμενος από ανοήτους του διαδικτύου τροφοδοτεί το κλίμα. Αργά δε αλλά σταθερά, αλλά και με «όπλο» τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου που υιοθετεί τις επικίνδυνες θεωρίες των δυο άκρων, αρχίζει και στοχοποιείται το ΚΚΕ!

Για το θέμα επιβάλλεται να λάβει θέση το Μαξίμου, το οποίο στήριξε την «Ομάδα Αλήθειας»- με τα τόσα... ψέματα- στις αποκαλύψεις που έγιναν για τον τρόπο χρηματοδότησης των συντελεστών της, ενώ πρόσφατα, στην τελευταία της εκδήλωση, συμμετείχαν ως ομιλητές και υπουργοί, μεταξύ των οποίων και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι διαρροές από στελέχη του Μαξίμου ότι πίσω από τη νέα στρατηγική και το βίντεο της «Ομάδας Αλήθειας» βρίσκεται ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν αποτελεί εξήγηση.

Το ερώτημα είναι και παραμένει: Ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, θα καταδικάσουν την πρόκληση και την τοξικότητα της «Ομάδας Αλήθειας»; Αναμένουμε- όπως και τις αντιδράσεις από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης...

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Η «Ομάδα Αλήθειας» πάει τον Μητσοτάκη στο... Γράμμο

Η «Ομάδα Αλήθειας» πάει τον Μητσοτάκη στο... Γράμμο

Πολιτική
Ο φόβος για... τρίτο πόλο!

Ο φόβος για... τρίτο πόλο!

Ο Πληροφοριοδότης
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και τα διλήμματα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και τα διλήμματα

Παιχνίδια Εξουσίας
Οταν η Ομάδα Αλήθειας αγάπησε την Ζωή

Οταν η Ομάδα Αλήθειας αγάπησε την Ζωή

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Τι θα γίνει στην καρδιά σας αν πίνετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα

Τι θα γίνει στην καρδιά σας αν πίνετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

healthstat.gr
Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

healthstat.gr