Θα ανοίξει μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος;

Η πιο κρίσιμη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- Έντονες συζητήσεις στις συσκέψεις για την «τελική γραμμή» και το τι θα πει στη ΔΕΘ.

Η συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου την Πέμπτη στη ΔΕΘ αποτελεί ίσως την πιο σημαντική έως τώρα τουλάχιστον συνέντευξη της ζωής του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να απαντήσει για το πιο καυτό θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την Κουμουνδούρου, πώς δηλαδή θα τοποθετηθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Οι συνεδριάσεις- και αυτή της Τρίτης- του στενού επιτελείου, σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας», υπήρξαν θυελλώδεις, καθώς άλλα στελέχη ήθελαν "σκληρή στάση" απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ άλλα διαφωνούσαν κατηγορηματικά. Ο πρόεδρος του κόμματος φάνηκε να συντάσσεται -ίσως και να την εισηγήθηκε- με τη «σκληρή γραμμή», καθώς στο παρασκήνιο φέρεται να στηρίζεται στην κατεύθυνση αυτή από στελέχη όπως ο Νίκος Παππάς, ο Κώστας Αρβανίτης, η Ρένα Δούρου και άλλους. Είναι όμως σαφές πως μια τέτοια επιλογή θα διχάσει τον ΣΥΡΙΖΑ- μόλις πρόσφατα πχ ο βουλευτής του κόμματος Συμεών Κεδίκογλου άφησε να εννοηθεί πως αν κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας θα ενταχθεί σε αυτό!

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έχει λάβει, πάντως, την οριστική του απόφαση για τις ακριβείς φράσεις που θα χρησιμοποιήσει για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν σήμερα και έως το μεσημέρι αύριο, οπότε και θα παραχωρηθεί η συνέντευξη στη ΔΕΘ.

Αξίζει να σημειωθεί πως διαφωνίες στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και για το ενδεχόμενο συγκρότησης Φόρουμ Διαλόγου με τη Νέα Αριστερά. Υπό το κλίμα αυτό αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου, που ενδέχεται ακόμα και να επιταχύνει εξελίξεις στο συγκεκριμένο χώρο...