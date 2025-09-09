Games
Παιχνίδια Εξουσίας

Δημοσκοπήσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων και την... ενίσχυση της κυβέρνησης

Δημοσκοπήσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων και την... ενίσχυση της κυβέρνησης
Το νέο πολιτικό τοπίο δεν μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από τη ΔΕΘ, ούτε μέσα στον Σεπτέμβριο.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως από τη Δευτέρα κιόλας έχουν ξεκινήσει δημοσκοπήσεις για το τι απήχηση έχουν τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και αν και πόσο ενισχύονται η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός.

Ας είμαστε κάποτε σοβαροί!

Αν οι δημοσκοπήσεις έχουν σκοπό να ανιχνευτεί η απήχηση των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργών, οι έρευνες δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα, καθώς τα μέτρα δεν είχαν καν εξειδικευτεί, ενώ οι πολίτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς εξαγγέλθηκε, με το θριαμβευτικό τόνο των μέσων ενημέρωσης να επηρεάζει την κρίση τους. Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες για την απήχηση των μέτρων είναι και εύλογες και αναγκαίες.

Δεν είναι όμως καθόλου δεοντολογικό να ερευνάται πόσο και αν ενισχύεται η κυβέρνηση, καθώς η εξαγγελία των μέτρων δεν γίνεται ...εν κενώ και το νέο πολιτικό τοπίο δεν θα διαμορφωθεί μόνο και μόνο από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ! Πολύ περισσότερο που τα άλλα κόμματα -και πρώτα απ΄ όλους ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης- δεν παρουσίασαν τις θέσεις τους στην ΔΕΘ.

Κυρίως όμως από κάποιους άλλους λόγους:

-Το αφήγημα για το μέλλον είναι αυτό που σήμερα λείπει από την κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να μην δύναται να αρθρώσει κανένα απολύτως σχέδιο επ΄ αυτού.

-Τα σκάνδαλα και η διαφθορά είναι ένα πρόβλημα που ανεβαίνει όλο και ψηλότερα στις ιεραρχήσεις των ψηφοφόρων. Πολύ περισσότερο καθώς η διαφορά διασπείρεται ευρύτερα στην κοινωνία με την εμπλοκή κομματικών και κρατικών προσώπων, καθιστά το πρόβλημα ευρύτερο. Ιδίως βέβαια αν συνυπολογιστεί και η συγκάλυψη που επιχειρείται σε μείζονα θέματα, όπως οι υποκλοπές, η τραγωδία των Τεμπών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοκ.

-Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που είναι από τα μείζονα προβλήματα των πολιτών, δεν εξαγγέλθηκε ούτε ένα (1) μέτρο!

-Ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί στην τελική του μορφή το πολιτικό σκηνικό, καθώς θεωρείται σχεδόν βέβαιο η δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά και πιθανόν τη Μαρία Καρυστιανού.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

«Ναι» από το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τα μέτρα

Η ώρα της ΔΕΘ για τον Σωκράτη Φάμελλο - Τα μηνύματα μετά την παρέμβαση Τσίπρα

Το Μαξίμου κάνει «ταμείο» και πετάει το... γάντι σε δελφίνους και συμφέροντα

Ο Ν. Ανδρουλάκης δεν δίνει συναίνεση στον Κ. Μητσοτάκη

