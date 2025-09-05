Σκληρό ροκ και πενταετές πρόγραμμα

Τι σηματοδοτεί η ομιλία Τσίπρα στο Συνέδριο του Economist - Το «δίπολο» με τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Το γράψαμε από την πρώτη στιγμή. Ο Αλέξης Τσίπρας μεταβαίνει στο Συνέδριο του Economist, μια ημέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στοχεύοντας να αποτελέσει «δίπολο» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και δικαιωνόμαστε:

-Η ομιλία του θα θυμίζει έναν «Αλέξη από τα παλιά», καθώς έχει επιλέξει το «σκληρό ροκ» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

-Παρουσιάζει «Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» έως το 2030, σχέδιο δηλαδή πενταετίας.

Παρά δε την επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να μην παρακολουθήσει την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, γεγονός που αποτελεί ένα μήνυμα δυσαρέσκειας προς τον πρώην πρωθυπουργό για την δραστηριότητά του, ουκ ολίγοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -και πολύ περισσότερα στελέχη- θα παραστούν σε αυτή. Μεταξύ άλλων ο πρώην αν. υπουργός Οικονομικών και στέλεχος της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργος Χουλιαράκης, ο πρώην γραμματέας Γιώργος Βασιλειάδης, βουλευτές όπως η Κατερίνα Νοτοπούλου, αλλά και οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιώργος Ζαμπάρας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Βασίλης Κόκκαλης και άλλοι, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που εξασφάλισαν προσκλήσεις από τους διοργανωτές.

Όλα δείχνουν πως η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Economist αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επανάκαμψή του στην κεντρική πολιτική ζωή.