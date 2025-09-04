«Όπλο» του Μητσοτάκη η υποτίμηση από τους αντιπάλους του

Και η αδυναμία διαμόρφωσης στρατηγικής ώστε να μην βγει η ΝΔ πρώτο κόμμα!

Μια από τις πραγματικά πολύ εύστοχες επισημάνσεις του πρωθυπουργού ήταν η φράση του για τη δυναμική που του δίνει η υποτίμησή του από τους αντιπάλους του.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» έχουν επανειλημμένως επισημάνει τα ελλείμματα της κυβέρνησης, τη διαφθορά, τις λανθασμένες και μονόπλευρες πολιτικές, την στήριξή της από τη διαπλοκή - που βαίνει μειούμενη όσο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, την εξωτερική πολιτική, τον έλεγχο των θεσμών κοκ. Ποτέ όμως δεν έχει υποτιμήσει πολιτικά την πολιτική παιδεία του Κ. Μητσοτάκη, τη διαμόρφωση - και συνεχή προσαρμογή- μιας συνεκτικής στρατηγικής, την εργατικότητά του κοκ.

Κάτι όμως που κατά κόρον τόσο στα λόγια όσο και στην πράξη πράττει συνεχώς η αντιπολίτευση. Η ΝΔ βρίσκεται στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιδιώκουν την διακυβέρνηση της χώρας υποτιμούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις πολιτικές του ικανότητες, την επιμονή του σε μια πορεία που χαράσσει και ούτω κάθε εξής. Υποβαθμίζει τα διλήμματα που θέτει, κυρίως το θέμα της «σταθερότητας» σε σχέση και με τη διεθνή κατάσταση, με τον κόσμο να μπαίνει σε μια μεγάλη δοκιμασία από την αμφισβήτηση της ηγεμονίας της Ουάσιγκτον από το Πεκίνο, τη στήριξη που παρέχουν - τουλάχιστον στην παρούσα φάση - οι αγορές, που ουσιαστικά κυβερνούν τον κόσμο. Υποτιμούν ακόμα πως το εκλογικό σώμα μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς τα δεξιά όπως και σε όλη την Ευρώπη, με την ιδεολογική ηγεμονία να μην ανήκει πλέον στη σοσιαλδημοκρατία ή την αριστερά.

Ταυτόχρονα δε η ίδια η αντιπολίτευση που υποστηρίζει ότι θέλει να κυβερνήσει αποφεύγει να πει ότι διεκδικεί την πρώτη θέση στις κάλπες, εκτιμώντας πως με ένα μαγικό τρόπο ο Μητσοτάκης θα πέσει ...μόνος του ή δεν θα κατέβει στις εκλογές αν και στις δημοσκοπήσεις σημειώνει σχεδόν ...νταμπλ σκορ από το δεύτερο κόμμα. Ακόμα όμως και αν αυτό συμβεί, δηλαδή αν υπάρχει αλλαγή ηγεσίας "εν πλω" στο κυβερνών κόμμα, η λύση μπορεί να έρθει μέσα από τη ΝΔ ή και την ευρύτερη δεξιά.

Επαναλαμβάνουμε. Η στήλη έχει ασκήσει σκληρή - πλην θέλει να ελπίζει έντιμη- κριτική στον πρωθυπουργό, κάτι που θα συνεχίσει να πράττει το επόμενο διάστημα, ελπίζουμε με μεγαλύτερη επάρκεια και περισσότερες αποκαλύψεις για τα "Παιχνίδια Εξουσίας" που γίνονται πάνω στις πλάτες λαϊκών στρωμάτων. Δεν υποτιμάει ωστόσο τις ικανότητες του Μητσοτάκη ακόμα και τώρα που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και ενδεχομένως να μην έχει πιθανότητες επιστροφής. Και απορεί γιατί το λάθος αυτό το διαπράττει η αντιπολίτευση...