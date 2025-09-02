Νέος εκλογικός νόμος: Πρωθυπουργός όποιος το μικρό του είναι Κυριάκος και το επώνυμο Μητσοτάκης

Συζητείται ένα εκλογικό σύστημα με μόνο ζητούμενο «πώς θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία»!

Μια κόκκινη γραμμή διαπερνάει όλες τις προτάσεις που ακούγονται για την αλλαγή του εκλογικού νόμου: Όχι πώς θα προκύπτει μια σταθερή κυβέρνηση, αλλά πώς θα ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σωστά ανθίσταται ο πρωθυπουργός στην αλλαγή του, κάτι που θα πρέπει να πράξει έως το τέλος.

Ας δούμε πού στηρίζεται το ρεπορτάζ:

-Να αυξηθεί το όριο από το 3% στο 5% για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή. Το όριο του 3% νομοθετήθηκε για συγκεκριμένους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Το όριο του 5%, αν θεσπιστεί, θα θεσπιστεί για να υπάρχει αυτοδυναμία με ποσοστό λίγο πάνω από το 32%. Τι δημοκρατία όμως θα είναι αυτή που θα αφήνει χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση το 5% (ή πολλά 5%) των πολιτών; Τι αντιπροσωπευτικότητα θα έχει;

-Να μετριέται το μπόνους με βάση τη διαφορά του πρώτου από τον δεύτερο! Παγκόσμια πρωτοτυπία!

-Να απαγορεύεται ο συνασπισμός κομμάτων, μέσω της συνέχισης της διάταξης ότι αν βγει ένας συνασπισμός πρώτο κόμμα δεν μπορεί να παίρνει το μπόνους και αυτομάτως το σύστημα μετατρέπεται σε απλή αναλογική! Η οποία είναι «τρισκατάρατη» για τα κόμματα, αλλά ...ευλογημένη για έναν συνασπισμό κομμάτων!

-Να καταργείται ουσιαστικά η συνταγματική διάταξη που είχε επιβάλλει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο νέος εκλογικός νόμος αν δεν συγκεντρώσει 200 ψήφους να εφαρμόζεται από τις επόμενες εκλογές μέσω των «διπλών εκλογών»!

Δηλαδή μιλάμε για ένα εκλογικό νόμο που στην ουσία μόνο που δεν λέει ευθέως πως αυτό που προβλέπει είναι το μικρό όνομα του πρωθυπουργού θα πρέπει να είναι Κυριάκος και το μικρό ...Μητσοτάκης!

ΥΓ1: Ένας μεγάλος πολιτικός, όταν το 1958 φτιάχτηκε ένας εκλογικός νόμος για να καταποντίσει την ΕΔΑ, αλλά αυτή εξελέγη αξιωματική αντιπολίτευση είχε πει πως όποιος σκάβει το λάκκο του άλλου μπορεί να πέσει μέσα ο ίδιος.

ΥΓ2: Εν προκειμένω, αν ενωθούν κόμματα στα δεξιά της ΝΔ που κινδυνεύουν να μην πιάσουν το 5% ενδέχεται να δημιουργήσουν συμμαχίες που βραχυπρόθεσμα ή και μεσοπρόθεσμα θα απειλήσουν τη ΝΔ. Το ίδιο πχ αν συγκροτηθεί ένα εκλογικό μέτωπο μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Ή μπορεί η ΝΔ να μην ξεπεράσει το 28% των ευρωεκλογών και, συνεπώς, τι νόημα θα έχει ένας νέος εκλογικός νόμος;

ΥΓ3: Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις δεν είναι (καθόλου μα καθόλου) πανάκεια για τη σταθερότητα. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις πχ έβαλαν τη χώρα στα μνημόνια και οι κυβερνήσεις συνεργασίες μας έβγαλαν. Έτσι για την ...ιστορία!