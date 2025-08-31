Games
Η Γαλλία, ο Μακρόν και ο... εκλογικός νόμος στην Ελλάδα!

Φωτογραφία: Eurokinissi
Γιατί το Μαξίμου «πετάει» στην αγορά ότι χώρα μας δεν πρέπει να γίνει... Γαλλία!

«Να υπάρξει στη χώρα κυβερνητική σταθερότητα γιατί αλλιώς θα γίνουμε... Γαλλία»!

Αυτό είναι το τελευταίο σενάριο που το Μαξίμου κυκλοφορεί στην αγορά, για να πείσει τους πολίτες γιατί θα πρέπει να αλλάξει ο ...εκλογικός νόμος!

Ας δούμε όμως κάποια πράγματα:

Πρώτο, την πολιτική αστάθεια στη Γαλλία την προκάλεσαν με τις πολιτικές τους πολύ ισχυρές κυβερνήσεις επί προεδρίας Μακρόν. Όπως ακριβώς οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις ήταν αυτές που οδήγησαν την Ελλάδα στα μνημόνια. Αυτοδύναμες κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους και τη διαφθορά που τις χαρακτήρισε.

Δεύτερο, το «δίλημμα» για μια «σταθερή κυβέρνηση σε μια ταραγμένη Ευρώπη», που αποφάσισε ο πρωθυπουργός να θέσει ενόψει των εκλογών γυρνάει μπούμερανγκ για το Μαξίμου. Γιατί μετά από έξι και βάλε χρόνια παντοδυναμίας (και φυσικά κυβέρνησης) Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κρίση του πολιτικού συστήματος.

Τρίτο, πώς να μην γίνουμε... Γαλλία από τη στιγμή που η Αθήνα ταυτιζόταν με το Παρίσι (σσ τον Μακρόν) σε όλα τα θέματα κοινωνικής, ευρωπαϊκής, εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής, αλλά και σε θέματα δικαιωμάτων; Μην ξεχνούμε πως ο Εμ. Μακρόν υπήρξε το πολιτικό «ίνδαλμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να το διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία. Τώρα το Μαξίμου δεν τον γνωρίζει τον Μακρόν;

Τέταρτο, από τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποσταθεροποιείται επικαλείται ως πρόβλημα τον... εκλογικό νόμο. Τον αναζητά ως σανίδα σωτηρίας για την παραμονή της στην εξουσία. Αποτελεί όμως αξίωμα στην πολιτική πως την κυβερνητική σταθερότητα δεν την επιβάλλει κανένας εκλογικός νόμος, παρά μόνο η σταθερότητα και η αποδοχή της κοινωνίας. Ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να τον γνωρίζει και από τον πατέρα του, όταν το 1989-90 ο Α. Κουτσόγιωργας και το ΠΑΣΟΚ έφτιαχνε τον ένα μετά τον άλλο εκλογικό νόμο για να σταματήσει το δρόμο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη προς την εξουσία, χωρίς φυσικά να το καταφέρει.

Η όλη στρατηγική για σύνδεση των προβλημάτων της Γαλλίας με τη σταθερότητα στην Ελλάδα και την αλλαγή του εκλογικού νόμου προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης, θα γυρίσει μπούμερανγκ για την κυβέρνηση. Και πρόβλεψή μας είναι πως σύντομα θα εγκαταλειφθεί. Αφήστε που μέχρι τις εκλογές στη χώρα μας ίσως να είναι η Γαλλία που να λέει «να μην γίνουμε Ελλάδα».

