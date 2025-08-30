Games
Χάρης Δούκας: Δεν κάνω πίσω για τη Βασιλίσσης Όλγας

Χάρης Δούκας: Δεν κάνω πίσω για τη Βασιλίσσης Όλγας
Γιατί η κυβέρνηση στοχοποιεί με προσχήματα τον Δήμο Αθηναίων- Η συνέντευξή του τη Δευτέρα έχοντας δίπλα του εμβληματικούς δημάρχους του ΠΑΣΟΚ και τον Κ. Ζαχαριάδη- Στήνουν «μπλόκο» και για την απόφαση του Δημάρχου να υπάρχει αναστροφή προς Πλάκα!

«Δεν πρόκειται να κάνω πίσω για τη Βασιλίσσης Όλγας» δηλώνει σε επικοινωνία του με το Dnews o Χάρης Δούκας, εκφράζοντας παράλληλα τη μεγάλη του έκπληξη για τον σπασμωδικό τρόπο που αντιδράει η κυβέρνηση στην απόφαση του Δήμου Αθηναίων για επαναφορά της κυκλοφορίας οχημάτων στο συγκεκριμένο δρόμο.

Ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας προτίθεται να χρησιμοποιήσει κάθε θεσμικό μέσο και να κάνει ότι χρειαστεί προκειμένου, όπως λέει, να υπερασπιστεί το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη. Προς την κατεύθυνση αυτή ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του, ενώ αποδίδει τη στάση της κυβέρνησης σε πολιτικές σκοπιμότητες, αναφέροντας με νόημα πως «τρία υπουργεία ενώθηκαν για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη εις βάρος των πολιτών».

«Πριν από πέντε χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού “Μεγάλου Περιπάτου”, έκλεισε τη Βασιλίσσης Ολγας με δήθεν επίκληση του COVID. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε “privé” δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Τότε κανένας υπουργός δεν μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους “θεματοφύλακες του νόμου” για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας. Στήριξη, μάλιστα, είχε από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη που βάζει τρία υπουργεία να παρέμβουν στην υπόθεση του ανοίγματος της βασιλίσσης Όλγας παρά την αντίθετη άποψη του δήμου Αθηναίων είναι πρωτόγνωρες για ευρωπαϊκή χώρα και συνιστά άλλο έναν στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης», αναφέρει η Κουμουνδούρου, που ταυτίζεται ως προς το σκεπτικό της απολύτως με το σκεπτικό του Δημάρχου Αθηναίων: «Δε σέβονται ούτε τη βούληση ων δημοτών της Αθήνας να υπερψηφίσουν μια δημοτική Αρχή που δεσμεύτηκε προεκλογικά και ανέτρεψε τους σχεδιασμούς του κ. Μπακογιάννη για τη βασιλίσσης Όλγας, ούτε τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνονται με ευρύτερη συναίνεση και όχι μόνο από την παράταξη του δημάρχου».

Έχει δε ενδιαφέρον πως μέχρι τη στιγμή που γράφεται το συγκεκριμένο ρεπορτάζ το ΠΑΣΟΚ δεν είχε εκδώσει καμία ανακοίνωση.

Ο Χάρης Δούκας, πάντως, αναμένεται να επανέλθει στο θέμα, με συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει τη Δευτέρα το μεσημέρι για τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, πλαισιωμένος από εμβληματικούς δημάρχους του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Σίμος Δανιηλίδης, ο Ανδρέας Ευθυμίου, ο Αλέξης Σωτηρόπουλος, αλλά και ο επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης» και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Συνέντευξη που πιθανότατα θα έχει -και λόγω της σύνθεσής της- πολιτικό ευρύτερο ενδιαφέρον.

