ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων για την Παλαιστίνη

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων για την Παλαιστίνη Φωτογραφία: Eurokinissi
Στην Αθήνα, εκτός του Κουτσούμπα, θα δώσει το παρών ο Αλέξης Χαρίτσης επικεφαλής μπλοκ της Νέας Αριστεράς- Κάλεσμα για συμμετοχή και από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ- Απών το ΠΑΣΟΚ.

Η γενοκτονία στην Παλαιστίνη δείχνει να ενώνει την προοδευτική αντιπολίτευση, πλην ΠΑΣΟΚ που θέτει ως προτεραιότητα τη μη αμφισβήτηση της στρατηγικής της «αυτόνομης πορείας».

Έτσι σήμερα, στα συλλαλητήρια που διοργανώνουν το ΠΑΜΕ και συνδικάτα σε όλη της Ελλάδα, πλην του ΚΚΕ θα συμμετάσχουν η Νέα Αριστερά που έχει απευθύνει δικό της κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κάλεσμα έχει ήδη απευθύνει η Νεολαία του.

Στο Σύνταγμα, για παράδειγμα, το βράδυ της Κυριακής, πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα που πάντα παραβρίσκεται στις «κομβικές» συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων, έχει προγραμματίσει να παραβρεθεί ο Αλέξης Χαρίτσης, επικεφαλής μπλοκ της Νέας Αριστεράς. Θα συμμετάσχουν επίσης και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πχ ο Διονύσης Τεμπονέρας- και να δούμε ποιοι άλλοι. Ο Αλέξης Χαρίτσης έχει συμμετάσχει και άλλη φορά σε αντίστοιχη συγκέντρωση του ΚΚΕ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά. Είναι σαφές πως η Παλαιστίνη είναι αυτή που ενώνει, πλην όμως πολιτικά δημιουργείται ένα καλύτερο κλίμα μεταξύ των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, χωρίς σε καμιά περίπτωση να παραμερίζονται στο παραμικρό οι πολιτικές διαφορές του.

Από τη συγκέντρωση λείπει το ΠΑΣΟΚ, που προφανώς έχει άλλη πολιτική φιλοσοφία επί αυτών. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφύγει να απαντήσει στην πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου (που έχουν αποδεχθεί Αλέξης Χαρίτσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου) ώστε τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να πιέσουν την κυβέρνηση για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και για εμπάργκο του Ισραήλ. Η Χαριλάου Τρικούπη επιλέγει προφανώς ως πρώτο να μην δεχθεί νέες επιθέσεις για συμπόρευση με την αριστερή αντιπολίτευση, πρωτίστως δε με την Πλεύση Ελευθερίας, κόμμα που δεν τοποθετεί βεβαίως τον εαυτό του στην αριστερά, καθώς δεν δέχεται το διαχωρισμό δεξιά-αριστερά. Επιλέγει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να περιφρουρήσει την «αυτόνομη πορεία» προς τις εκλογές.

Τη Δευτέρα το πρωί, λογικά, θα μπορούμε να έχουμε μια πληρέστερη αποτύπωση των πολιτικών διεργασιών, κυρίως όμως μια αποτίμηση της προσπάθειας που γίνεται για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Προσπάθεια που βρίσκεται ακόμα σε χαμηλό επίπεδο...

