Ανασχηματισμός στην κυβέρνηση: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα

Με μετακίνηση σε τυχόν κόμμα Σαμαρά απειλούν όσοι μείνουν εκτός - Η «τρύπα στο Μαξίμου» και οι σκέψεις για επιστροφή Δημητριάδη - Το αίτημα για αλλαγή στη Βασιλίσσης Σοφίας και τι θα γίνει με τους «δελφίνους» - Η νέα «στροφή στα δεξιά».

Με δεδομένο ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το αργότερο φθινόπωρο του 2026, είναι σαφές πως έως τότε θα πραγματοποιηθεί ένας ανασχηματισμός στην κυβέρνηση.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζουν τα «Παιχνίδια Εξουσίας» το Μαξίμου προγραμμάτιζε τον ανασχηματισμό αυτό μέσα στον χειμώνα, πλην όμως το πεδίο που διαμορφώνεται τον καθιστά «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» για την κυβέρνηση.

Και δεν είναι μόνο ότι ο πρωθυπουργός στα επτά χρόνια που κυβερνάει έχει δείξει πως «δεν το έχει με τον ανασχηματισμό». Είναι κυρίως ότι οι αλλαγές στην κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα επιχειρηθεί να λυθούν. Ας δούμε ορισμένα:

ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΟΣΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ: Τυχόν ανασχηματισμός θα μπορούσε να ήταν το καλύτερο δώρο σε τυχόν κόμμα Σαμαρά με τους διαφωνούντες βουλευτές που θα έμεναν εκτός κυβέρνησης. Και αυτό γιατί θα μπορούσαν να απειλούν ότι «από τη στιγμή που εξακολουθείς να μην μας βάζεις στην κυβέρνηση να δεις τι θα πάθεις»! Ο «στρατός των ατάκτων» αυτήν τη στιγμή φτάνει τα είκοσι μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ίσως τον ξεπερνάει!

ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ: Μεγάλο ερώτημα τι θα γίνει με το Μαξίμου. Η απομάκρυνση του Μάκη Βορίδη και η τοποθέτησή του στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, πριν την παραίτησή του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδυνάμωσε το κεντρικό σύστημα εξουσίας του πρωθυπουργού. Το κενό στο Μαξίμου είναι φανερό και ευτυχώς για τον Κ. Μητσοτάκη που ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που δεν μπορεί όμως να καλύπτει τα πάντα! Οι συζητήσεις για επίσημη επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη δεν φαίνεται να ευδοκιμούν, ενώ υπάρχει πάντα στο τραπέζι η σκέψη για έναν άτυπο ρόλο. Ταυτόχρονα, οι επιθέσεις της δεξιάς πτέρυγας στον Άκη Σκέρτσο συνεχίζονται αμείωτες, ενώ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης «χρεώνεται» το φιάσκο με την ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή!

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Η δεξιά πτέρυγα του κόμματος ζητάει την κεφαλή επί πίνακι του Γιώργου Γεραπετρίτη, καθώς - όπως τονίζουν επιφανή στελέχη της στα «Παιχνίδια Εξουσίας» - «αυτήν τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η εξωτερική πολιτική. Από εκεί είναι οι απώλειες προς τα δεξιά μας. Αν δεν υπάρχει αλλαγή στο υπουργείο και την εξωτερική πολιτική που ασκείται δεν έχει νόημα ένας ανασχηματισμός»! Βεβαίως ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν ακολουθεί δική του εξωτερική, αλλά την εξωτερική πολιτική του πρωθυπουργού, ο οποίος πολύ δύσκολα θα υποκύψει στα αιτήματα αυτά. Άλλωστε είναι και ο διεθνής παράγοντας που παίζει ρόλο...

ΟΙ «ΔΕΛΦΙΝΟΙ»: Αλλαγές θέσεων στους Κωστή Χατζηδάκη, Κυριάκο Πιερρακάκη, Βασίλη Κικίλια, Άδωνι Γεωργιάδη δεν προβλέπονται, ενώ ερωτηματικό πάντα παραμένει αν ο πρωθυπουργός θελήσει να ανακατέψει την τράπουλα με το υπουργείο Άμυνας και αν ο Νίκος Δένδιας παραμείνει στην κυβέρνηση έως τις κάλπες.

«ΚΛΙΝΑΤΕ ΕΠΙ ΔΕΞΙΑ»: Σε κάθε περίπτωση, ο τελευταίος ανασχηματισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα διαπνέεται από τη «στροφή προς τα δεξιά». Προς μια κυβέρνηση που θα αποστέλλει το σήμα «μας ζητάει τεχνογνωσία για το μεταναστευτικό ο Όρμπαν»! Αν αυτό θα αρκεί για να αντιστρέψει την κατάσταση ο Κ. Μητσοτάκης ας μας επιτραπεί να αμφιβάλλουμε. Σε κάθε περίπτωση η στήλη θα επανέλθει σύντομα επί του θέματος...

