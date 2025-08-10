Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιχνίδια Εξουσίας

Νέο brain drain πριν δούμε το brain regain;

Νέο brain drain πριν δούμε το brain regain; Φωτογραφία: Unsplash
Ο 1 στους 3 νέους 17-34 ετών δυσκολεύονται να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους. Το 35,6% των νέων εργαζομένων θεωρούν ότι έχουν δεξιότητες υψηλότερες απ’ αυτές που απαιτεί η δουλειά που κάνουν, ποσοστό που εκτοξεύεται στο 48,3% για τους κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος.

Όλα δείχνουν πως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο ένα δεύτερο brain drain, πριν καλά-καλά δούμε το πολυσυζητημένο brain regain! Και αυτό παρότι και στην υπόλοιπη Ευρώπη η κρίση είναι μεγάλη και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με την πολεμική οικονομία που επιλέγεται για τα επόμενα χρόνια.

Το 37,3% των νέων που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δήλωσαν ότι σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη θέση εργασίας, ενώ 1 στους 10 με μεταπτυχιακό/ διδακτορικό δίπλωμα σκέφτονται να μείνουν μεν στην Ελλάδα αλλά να αναζητήσουν εξ αποστάσεως εργασία στο εξωτερικό. Χειρότερα τα πράγματα στις μικρότερες ηλικίες: Στις ηλικίες 17-24 σχεδόν 1 στους 2 (44,4%) δηλώνουν ότι σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό.

Αναδημοσιεύουμε από το Κ-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα που κυκλοφορεί καθημερινά και με πολύ πλούσια ύλη σε συνδρομητική μορφή:

Νέο brain drain; Κυοφορείται ένα δεύτερο brain drain, πριν καλά-καλά δούμε το πολυσυζητημένο brain regain; Αυτό διαφαίνεται από την έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλίας, εδώ. Η αγορά εργασίας ωθεί τους νέους να αναζητήσουν μια καλύτερη ευκαιρία στο εξωτερικό, καθώς νιώθουν ότι εδώ δεν αξιοποιούνται τα προσόντα τους, οι προοπτικές ανέλιξής τους είναι περιορισμένες και οι μισθοί που τους δίδονται είναι πολύ κάτω από το κόστος μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σταχυολογούμε ορισμένα από τα ευρήματα:

Στο εξωτερικό: Το 37,3% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη θέση εργασίας, ενώ 1 στους 10 με μεταπτυχιακό/ διδακτορικό δίπλωμα σκέφτονται να μείνουν μεν στην Ελλάδα αλλά να αναζητήσουν εξ αποστάσεως εργασία στο εξωτερικό. Χειρότερα τα πράγματα στις μικρότερες ηλικίες: Στις ηλικίες 17-24 σχεδόν 1 στους 2 (44,4%) δηλώνουν ότι σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό.

Απογοήτευση: Πού οφείλεται η τάση φυγής; Ο 1 στους 3 νέους 17-34 ετών δυσκολεύονται να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους. Το 35,6% των νέων εργαζομένων θεωρούν ότι έχουν δεξιότητες υψηλότερες απ’ αυτές που απαιτεί η δουλειά που κάνουν, ποσοστό που εκτοξεύεται στο 48,3% για τους κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος. Μάλιστα, 1 στους 3 λέει ότι εργάζεται σε αντικείμενο άσχετο από αυτό που σπούδασε.

Κατά τα άλλα οι συζητήσεις για το δημογραφικό συνεχίζονται άκαρπες…

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Νέα Σύμπραξη BrainReGain και Δικτύου Αργώ

Νέα Σύμπραξη BrainReGain και Δικτύου Αργώ

Επιχειρήσεις
Καρκίνος εντέρου: Γιατί πλήττει όλο και περισσότερους νέους με υγιεινό τρόπο ζωής

Καρκίνος εντέρου: Γιατί πλήττει όλο και περισσότερους νέους με υγιεινό τρόπο ζωής

Υγεία
Κεραμέως: Από τους 660.000 Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, 420.000 έχουν ήδη επιστρέψει

Κεραμέως: Από τους 660.000 Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, 420.000 έχουν ήδη επιστρέψει

Πολιτική
Πρ. Παυλόπουλος για Brain Regain: Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν έχει καμία βιωσιμότητα

Πρ. Παυλόπουλος για Brain Regain: Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν έχει καμία βιωσιμότητα

Πολιτική

NETWORK

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

healthstat.gr
Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

healthstat.gr
Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

healthstat.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr