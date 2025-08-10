Νέο brain drain πριν δούμε το brain regain;

Ο 1 στους 3 νέους 17-34 ετών δυσκολεύονται να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους. Το 35,6% των νέων εργαζομένων θεωρούν ότι έχουν δεξιότητες υψηλότερες απ’ αυτές που απαιτεί η δουλειά που κάνουν, ποσοστό που εκτοξεύεται στο 48,3% για τους κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος.

Όλα δείχνουν πως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο ένα δεύτερο brain drain, πριν καλά-καλά δούμε το πολυσυζητημένο brain regain! Και αυτό παρότι και στην υπόλοιπη Ευρώπη η κρίση είναι μεγάλη και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με την πολεμική οικονομία που επιλέγεται για τα επόμενα χρόνια.

Το 37,3% των νέων που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δήλωσαν ότι σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη θέση εργασίας, ενώ 1 στους 10 με μεταπτυχιακό/ διδακτορικό δίπλωμα σκέφτονται να μείνουν μεν στην Ελλάδα αλλά να αναζητήσουν εξ αποστάσεως εργασία στο εξωτερικό. Χειρότερα τα πράγματα στις μικρότερες ηλικίες: Στις ηλικίες 17-24 σχεδόν 1 στους 2 (44,4%) δηλώνουν ότι σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό.

Αναδημοσιεύουμε από το Κ-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα που κυκλοφορεί καθημερινά και με πολύ πλούσια ύλη σε συνδρομητική μορφή:

Νέο brain drain; Κυοφορείται ένα δεύτερο brain drain, πριν καλά-καλά δούμε το πολυσυζητημένο brain regain; Αυτό διαφαίνεται από την έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλίας, εδώ. Η αγορά εργασίας ωθεί τους νέους να αναζητήσουν μια καλύτερη ευκαιρία στο εξωτερικό, καθώς νιώθουν ότι εδώ δεν αξιοποιούνται τα προσόντα τους, οι προοπτικές ανέλιξής τους είναι περιορισμένες και οι μισθοί που τους δίδονται είναι πολύ κάτω από το κόστος μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σταχυολογούμε ορισμένα από τα ευρήματα:

Στο εξωτερικό: Το 37,3% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη θέση εργασίας, ενώ 1 στους 10 με μεταπτυχιακό/ διδακτορικό δίπλωμα σκέφτονται να μείνουν μεν στην Ελλάδα αλλά να αναζητήσουν εξ αποστάσεως εργασία στο εξωτερικό. Χειρότερα τα πράγματα στις μικρότερες ηλικίες: Στις ηλικίες 17-24 σχεδόν 1 στους 2 (44,4%) δηλώνουν ότι σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό.

Απογοήτευση: Πού οφείλεται η τάση φυγής; Ο 1 στους 3 νέους 17-34 ετών δυσκολεύονται να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους. Το 35,6% των νέων εργαζομένων θεωρούν ότι έχουν δεξιότητες υψηλότερες απ’ αυτές που απαιτεί η δουλειά που κάνουν, ποσοστό που εκτοξεύεται στο 48,3% για τους κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος. Μάλιστα, 1 στους 3 λέει ότι εργάζεται σε αντικείμενο άσχετο από αυτό που σπούδασε.

Κατά τα άλλα οι συζητήσεις για το δημογραφικό συνεχίζονται άκαρπες…