Αρχίζει πλέον η αμφισβήτηση Μητσοτάκη στη ΝΔ - Ποιοι παράγοντες το δείχνουν

Ο μη έλεγχος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η δελφινομαχία, οι αποστάσεις επιχειρηματιών, ο παράγοντας Τραμπ και η ίδρυση νέου κόμματος.

Τίποτε δεν είναι πλέον ίδιο στο κυβερνών κόμμα. Η πολυπόθητη ανάκαμψη των δημοσκοπικών ποσοστών του όχι απλώς δεν ήρθε όπως ανέμεναν στο Μαξίμου, αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η προσπάθεια συγκάλυψής του -«παλιά μου τέχνη κόσκινο»- έφερε τα ποσοστά της ΝΔ αρκετά κάτω και από αυτά των ευρωεκλογών. Γεγονός που φέρνει από το παρασκήνιο στο προσκήνιο τις διεργασίες για την επόμενη μέρα, ενώ για πρώτη φορά η κριτική επικεντρώνεται στο πρόσωπο του ιδίου του πρωθυπουργού, ανεξαρτήτως αν κανένα στέλεχος δεν θα τολμήσει να το πει δημοσίως. Στην ουσία από εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε το δυνατό χαρτί της κόμματος, αμφισβητείται η δυνατότητά του να καταστήσει το κόμμα και πάλι ισχυρό.

Από πού όμως προκύπτει ότι για πρώτη φορά είναι που αμφισβητούνται οι δυνατότητες του ιδίου του πρωθυπουργού;

ΠΡΩΤΟΝ, ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Το έδειξε χωρίς καμία αμφιβολία η προσφυγή από το Μαξίμου σε πρωτοφανείς αντικοινοβουλευτικές μεθόδους προκειμένου να μην υπερψηφιστούν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για δυο "γαλάζιους" πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης. Τουλάχιστον 15 βουλευτές της ΝΔ αρνούνταν κατηγορηματικά να μη διερευνηθεί το σκάνδαλο, όπως επέμενε το Μαξίμου, μετατρέποντας μάλιστα ουσιαστικά την ψήφο για τη σύσταση Προανακριτικής σε ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση. Το θέμα είναι σοβαρότερο καθώς οι -15 μίνιμουμ- βουλευτές δεν διαφωνούσαν απλώς για την Προανακριτική, αλλά αισθανόμενοι περιθωριοποιημένοι, ήθελαν να αποστείλουν ένα γενικότερο μήνυμα στο Μαξίμου, πως σε κάθε ευκαιρία θα δημιουργούν προβλήματα σε ένα πρωθυπουργό που μεθοδικά τους περιθωριοποιεί. Αποτελεί δε κανόνα στην πολιτική πως ένα κόμμα που κυβερνάει δεν μπορεί να αποφύγει τις κάλπες όταν ο επικεφαλής του δεν ελέγχει τους βουλευτές του! Προφανώς, αν ο Κυρ. Μητσοτάκης υπήρξε ισχυρός και με προοπτική τέτοια φαινόμενα δεν θα υπήρξαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα!

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΕΛΦΙΝΟΜΑΧΙΑ: Ο Νίκος Δένδιας την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή διαφοροποιήθηκε καθαρά από τον πρωθυπουργό και την επίσημη πολιτική της κυβέρνησης σε δυο από τους σημαντικότερους τομείς, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Ο υπουργός Άμυνας, μάλιστα, και υπ΄ αριθμόν ένα δελφίνος, δεν δίστασε να ασκήσει και δημόσια κριτική και για άλλους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής όπως πχ η στεγαστική πολιτική, δηλώνοντας ότι ο ίδιος κατασκευάζει σπίτια για τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων και δεν δίνει επιδόματα που αυξάνουν τα ενοίκια, όπως προφανώς πράττει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε συνεργασία με το Μαξίμου. Ο Κωστής Χατζηδάκης κινητοποιείται για την επόμενη μέρα μέσω της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, ο Άδωνις Γεωργιάδης θα είναι υποψήφιος ως το "αντίπαλον δέον" στον Νίκο Δένδια, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας ξεκινά ως αουτσάιντερ αλλά θεωρώντας πως διαθέτει πολύ καλές πιθανότητες. Ο δε Κυριάκος Πιερρακάκης, θεωρώντας την όποια λύση "μεταβατική", μάλλον ετοιμάζεται για τον μεθεπόμενη αναμέτρηση. Αξίζει δε να σημειωθεί πως οι "γαλάζιοι" βουλευτές συντάσσονται με τον ένα ή τον άλλο "δελφίνο", εκτιμώντας πως η επόμενη μέρα έρχεται.

ΤΡΙΤΟΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΑΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: Δεν χωράει αμφιβολία πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε ο πρωθυπουργός με τη μεγαλύτερη στήριξη από επιχειρηματικά συμφέροντα την περίοδο της μεταπολίτευσης. Ήταν και που από ένα σημείο και μετά δεν είχε πολιτικό αντίπαλο, ήταν και το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω της πανδημίας και η άρση των κανόνων σταθερότητας, ήταν και ο ασφυκτικός έλεγχος των θεσμών, ήταν και η συστηματική υποτίμηση του εργατικού κόστους και η υπερφορολόγηση μέσω του ΦΠΑ, που επέτρεψαν στον πρωθυπουργό να έχει όλο τον επιχειρηματικό κόσμο ικανοποιημένο. Αυτό όμως πλέον δεν ισχύει και μάλλον δεν θα ισχύει περισσότερο στο μέλλον, όταν διαφανεί πως το ποσοστό των ευρωεκλογών ήταν το πάνω και όχι το κάτω όριο για το κυβερνών κόμμα!

ΤΕΤΑΡΤΟΝ, Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΑΜΠ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παίξει όλα του τα χαρτιά στην Καμάλα Χάρις και τους Δημοκρατικούς, με αποτέλεσμα να μην έχει καμία επαφή με τον Λευκό Οίκο. Όλοι θυμούνται τον έλληνα πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ να προσπαθεί να σφίξει το χέρι του Τραμπ και αυτός να τον αγνοεί. Αν και δεν καθαρό τι επιλογές θα κάνουν οι Ρεπουμπλικανοί στη χώρα μας, είναι σαφές πως η νέα ηγεσία της υπερδύναμης δεν πρόσκειται ευνοϊκά στον Κ. Μητσοτάκη.

ΠΕΜΠΤΟΝ, Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΝΔ: Η προσπάθεια δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά ασφαλώς και δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στο Μαξίμου, καθώς και ένα μικρό ποσοστό αν κόψει από τη Νέα Δημοκρατία η κρίση στο κυβερνών κόμμα θα καταστεί μεγαλύτερη.

(Το κείμενο γράφτηκε για την εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου στα περίπτερα)